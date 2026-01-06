ЦСКА подписа с бразилското крило Лео Перейра

ЦСКА си осигури подписа на бразилското крило Лео Перейра, съобщиха от клуба. 25-годишният флангови футболист пристига при „червените“ с трансфер от бразилския Клуб де Регатас. Състезателят премина успешно задължителните медицински прегледи и официално подписа договор с „армейците“ за срок от 3 години.

Леандро Аугусто дос Сантос Перейра е роден на 29 юни 2000 г. в град Бауру, щата Сао Пауло, Бразилия. Той започва футболния си път в школата на Итуано, като прави своя дебют в мъжкия футбол с екипа на родния клуб през 2020 г.

В хода на кариерата си Лео Перейра е защитавал цветовете на бразилските Итуано, Коринтианс, Витория, Гремио, Атлетико Гоянензе, Спорт Ресифе и Клуб де Регатас, както и на португалския Маритимо.

През лятото на 2025 г. крилото преминава под наем в Спорт Ресифе, където записва 16 мача, отбелязва 3 гола и добавя 1 асистенция към актива си.

В ЦСКА Лео Перейра ще носи фланелката с № 38. Той е третият бразилски футболист в настоящия състав на „армейците“ след вратаря Густаво Бусато и защитника Дeйвид Пастор.