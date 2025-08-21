БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Емили Апостолова ще се бори на репешажите в Самоков

Това е и последният шанс на националките да стигнат до отличие на турнира.

тежки поражения българите световното първенство борба самоков
Българката Емили Апостолова ще се бори на репешажите на световното първенство за юноши и девойки до 20 години в Самоков, след като победилата я по-рано днес Каял Каял от Индия достигна до финалите. Тя е и последният шанс на националките да стигнат до отличие на турнира в "Арена Самоков".

Апостолова загуби с 4:15 срещу Каял Каял на осминафиналите на 72 кг, а индийката спечели следващата си схватка срещу Кайиркул Шаршебаева от Киргизстан със 7:0. На полуфиналите тя срещна действащата шампионка Джасмин Робинсън, която поведе бързо с 6:0. Каял обаче направи огромен обрат. Тя направи движение за четири точки и си върна още една след загубено оспорване на американския щаб, след което записа още четири и не само поведе с 9:6 до почивката, а и контузи американката. Каял увеличи преднината си след паузата и детронира Робинсън, което изтегли българката на репешаж за бронз.

Апостолова ще започне срещу Шаршебаева, след което евентуално ще се бори с шампионката от 2024 Робинсън за първо бронзово отличие за България на турнира. До такова не може да стигне Никол Александрова, която бе елиминирана на старта на 53 кг с 10:0 от американката Абигейл Купър. Тя загуби полуфинал с японката Нацуми Масуда.

#Световно първенство по борба за юноши и девойки в Самоков #Емили Апостолова

