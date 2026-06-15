Емилиян Костадинов с бронз отборно и четвърто място в многобоя по гимнастика за спортисти със синдром на Даун

Българите Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Пламен Грозданов спечелиха бронзов медал отборно, а Костадинов се нареди четвърти в многобоя при мъжете в турнира по спортна гимнастика на световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София, което започна днес. България събра 159.050 точки и се нареди на трето място отборно след Италия със 168.300 и Норвегия със 160.650.

В индивидуалния многобой Емилиян Костадинов е четвърти с 81.300 точки, след като беше оценен на земя с 14.850, на кон с гривни с 13.000, на халки с 15.000, на прескок с 13.400, на успоредка с 12.750 и на висилка с 12.300. Той се класира за финалите на пет от шестте уреда - без висилка.

Рамонола Сикандер е седми със 77.350 (14.450, 11.700, 14.000, 13.150, 12.450, 11.600) и е финалист на земя, халки и прескок, а Пламен Грозданов има сбор от 68.350 (12.400, 10.100, 13.000, 11.150, 9.700, 12.000)

Шампион в многобоя стана Майно Рикардо (Италия) с 83.600 точки (15.100, 13.250, 15.600, 13.350, 14.850, 11.450)

Сред съдиите са националите Йордан Александров, Дейвид Хъдълстоун, Теодор Трифонов, Здравко Добрев, треньорите Александър Марков и Георги Тасев, а главен съдия - Здравко Куртев, който има наряди на Европейски, Световни първенства и Олимпийски игри.

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.