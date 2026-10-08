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Енчо Керязов награди БКХУ Левски за титлата InWheel

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Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
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Българският тим се представи убедително в международната надпревара и зае първото място в крайното класиране.

Енчо Керязов награди БКХУ Левски за титлата InWheel
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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди състезателите и екипа на БКХУ Левски за успешното им представяне и спечелената шампионска титла в международния турнир по баскетбол на колички InWheel, проведен в Сливен.

Българският тим се представи убедително в международната надпревара и зае първото място в крайното класиране. След него се наредиха гръцкият Пансерайкос и румънският КСМ Корона Брашов.

„Поздравявам Ви за постигнатия успех и за достойното представяне на България. Тези резултати показват силата на характера, постоянството и труда, които стоят зад всеки спортен успех. Но отвъд спортните постижения Вие сте и вдъхновение за много млади хора. Спортът трябва да дава възможности и да създава среда, в която всеки може да развива своя потенциал“, заяви министърът на младежта и спорта

За най-полезен състезател на турнира беше избрана Йоанна Михайлова от БКХУ Левски.

„Вратите на Министерството на младежта и спорта са отворени за Вас – за добри идеи, инициативи и проекти, които могат да дадат още по-голяма възможност за развитие на този спорт. Очакваме Ви с още по-смели идеи и още по-големи постижения“, каза още министър Керязов.

Турнирът в Сливен беше реализиран в рамките на международния проект „Inclusive Wheelchair Sport Events – InWheel“, по програма „Еразъм+“ и съфинансиран от Европейския съюз. Инициативата е насочена към популяризиране на баскетбола на колички, насърчаване на социалното приобщаване чрез спорт и създаване на повече възможности за участие на хората с увреждания.

В рамките на събитието се проведоха и БаскИн срещи с участието на състезатели от клубове в Елена, Тутракан, Пловдив и Карлово. Приобщаващият формат даде възможност на участници с различни възможности да бъдат заедно на игрището и допълни международната състезателна програма.

Успехът на БКХУ Левски е поредна важна стъпка за развитието и популяризирането на баскетбола на колички в България и за утвърждаването на спорта като инструмент за приобщаване и равни възможности.

#спортният министър Енчо Керязов

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