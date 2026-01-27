ЕС и Индия с най-голямото споразумение за свободна търговия

ЕС и Индия финализираха преговорите за най-голямото споразумение за свободна търговия между двете страни. Очаква се то да удвои износа от ЕС, да намали митата и да засили икономическото и политическото партньорство между Брюксел и Делхи.

Споразумението цели да засили икономическите и политическите връзки между ЕС и Индия на фона на нарастващото геополитическо напрежение и глобалните икономически предизвикателства.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че се създава зона за свободна търговия с близо 2 милиарда души и подчерта, че това е историческа стъпка в партньорството между най-големите демокрации в света.

Годишният търговски обмен между ЕС и Индия възлиза на 180 милиарда евро, като се очаква износът от ЕС да се удвои до 2032 година. Споразумението предвижда значително намаляване или премахване на митата, което ще спести на европейските компании около 4 милиарда евро годишно.

Индия ще предостави безпрецедентни тарифни облекчения за европейските производители, включително в автомобилния сектор, машиностроенето, химическата и фармацевтичната индустрия, както и за хранително-вкусовата промишленост. В същото време чувствителните селскостопански сектори в ЕС остават защитени.

Споразумението включва и ангажименти за устойчиво развитие, защита на правата на работниците и сътрудничество в борбата с климатичните промени. Предстои документът да бъде одобрен от Европейския парламент и ратифициран от Индия, преди да влезе в сила.