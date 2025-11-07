ЕС ограничава визите за руски граждани

Европейската комисия прие по-строги правила за визите за руски граждани, предвид повишените рискове за сигурността, произтичащи от непровокираната и неоправдана агресия на Русия срещу Украйна, включително използването на миграцията като оръжие, актове на саботаж и потенциална злоупотреба с визи.

Отсега нататък руските граждани вече няма да могат да получават многократни визи. Това означава, че те ще трябва да кандидатстват за нова виза всеки път, когато планират да пътуват до ЕС, което ще позволи щателен и чест контрол на кандидатите, за да се смекчи всеки потенциален риск за сигурността.

Целта е да се смекчат заплахите за обществения ред и вътрешната сигурност, като същевременно се допускат изключения за ограничени и обосновани случаи, като например независими журналисти и защитници на правата на човека, като се гарантира еднакво прилагане във всички държави членки и се предотвратява заобикалянето.