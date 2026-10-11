ЕС осъди атаката срещу летището в Рияд

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атентата на хутите, извършен срещу международното летище в Рияд, като "опасна ескалация" и заяви, че подкрепяната от Иран йеменска бунтовническа група трябва да престане да нанася удари по цивилни цели, предаде Франс прес. В нападението срещу летището вчера загинаха 12 души, а над 300 бяха ранени.

"Тези убийствени атаки, извършвани от прокси групи на Иран, въвличат региона в спирала на насилие. Те дестабилизират съществените инфраструктури, необходими на световния транспорт и на енергийните доставки и предизвикват трусове по света. Тези убийствени атаки срещу цивилни трябва да бъдат преустановени незабавно“, каза Фон дер Лайен и добави, че ЕС изразява солидарността си със Саудитска Арабия.

Дипломат номер едно на ЕС Кая Калас също осъди нападението и каза, че то е ужасяващ акт на терор:

"Не може да има никакво оправдание за тези безразборни атаки, извършвани срещу цивилни и срещу гражданска инфраструктура."

Калас каза, че е в тесен контакт със саудитския външен министър и настоя за засилване на сътрудничеството между морската мисия на ЕС в Червено море и военната коалиция, ръководена от Рияд в Йемен.