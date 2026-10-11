БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие...
Чете се за: 03:02 мин.
Съдът в Пловдив остави в ареста тийнейджъра, обвинен за...
Чете се за: 01:27 мин.
Мая Манолова: Надценките на храните стигат 150%, маслото...
Чете се за: 09:02 мин.
Продължава ръстът на цените на основни хранителни...
Чете се за: 02:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕС осъди атаката срещу летището в Рияд

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Запази
ЕС осъди атаката срещу летището в Рияд
Снимка: БТА
Слушай новината

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атентата на хутите, извършен срещу международното летище в Рияд, като "опасна ескалация" и заяви, че подкрепяната от Иран йеменска бунтовническа група трябва да престане да нанася удари по цивилни цели, предаде Франс прес. В нападението срещу летището вчера загинаха 12 души, а над 300 бяха ранени.

"Тези убийствени атаки, извършвани от прокси групи на Иран, въвличат региона в спирала на насилие. Те дестабилизират съществените инфраструктури, необходими на световния транспорт и на енергийните доставки и предизвикват трусове по света. Тези убийствени атаки срещу цивилни трябва да бъдат преустановени незабавно“, каза Фон дер Лайен и добави, че ЕС изразява солидарността си със Саудитска Арабия.

Дипломат номер едно на ЕС Кая Калас също осъди нападението и каза, че то е ужасяващ акт на терор:

"Не може да има никакво оправдание за тези безразборни атаки, извършвани срещу цивилни и срещу гражданска инфраструктура."

Калас каза, че е в тесен контакт със саудитския външен министър и настоя за засилване на сътрудничеството между морската мисия на ЕС в Червено море и военната коалиция, ръководена от Рияд в Йемен.

#нападение на хутите #йеменски хути # Урсула фон дер Лайен #Кая Калас #Рияд # Саудитска Арабия #Европейския съюз

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
2
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
Премиерът на Република Северна Македония: Очаквам диалогът да продължи и в определен момент да достигнем до решение
3
Премиерът на Република Северна Македония: Очаквам диалогът да...
Точността, с която са ударени търговските кораби в Черно море доказва, че в дроновете има изкуствен интелект
4
Точността, с която са ударени търговските кораби в Черно море...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
5
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ и Русия за гориво
6
Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
4
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
5
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: Близък изток

12 вече са жертвите на атаката на хутите срещу летището в Рияд
12 вече са жертвите на атаката на хутите срещу летището в Рияд
„Ейбрахам Линкълн“ отново у дома: Самолетоносачът се завърна след 10 месеца в морето „Ейбрахам Линкълн“ отново у дома: Самолетоносачът се завърна след 10 месеца в морето
Чете се за: 00:40 мин.
Хутите подновиха атаките срещу Рияд Хутите подновиха атаките срещу Рияд
Чете се за: 00:32 мин.
Мирослав Зафиров 3 години след атаката на Хамас: Регионът е в перманентна нестабилност Мирослав Зафиров 3 години след атаката на Хамас: Регионът е в перманентна нестабилност
Чете се за: 06:55 мин.
Посланикът на Израел у нас: Да не позволяваме пренаписване на 7 октомври Посланикът на Израел у нас: Да не позволяваме пренаписване на 7 октомври
Чете се за: 01:22 мин.
Годишнина без заложници: Израел почете паметта на жертвите на атаката на Хамас Годишнина без заложници: Израел почете паметта на жертвите на атаката на Хамас
Чете се за: 05:25 мин.

Водещи новини

БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие 6"
БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие 6"
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Папа Лъв XIV обяви, че ще се подложи на белодробна операция в идните дни Папа Лъв XIV обяви, че ще се подложи на белодробна операция в идните дни
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Гръцките власти задържаха пратка с марихуана за над 1 милион евро в яхта Гръцките власти задържаха пратка с марихуана за над 1 милион евро в яхта
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро тази седмица Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро тази седмица
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
След сделката за руския дизел: Пратениците на Белия дом отиват в...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Студен фронт носи валежи и гръмотевични бури през новата седмица
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Наводнения след рекордните жеги: Лошо време обхвана Южна Италия...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ