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ЗАПАЗЕНИ

ЕС предоставя спешна помощ и организира хуманитарен полет за Венецуела

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Европа - Европейски съюз - Брюксел
Снимка: БТА
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Европейският съюз предоставя хуманитарна помощ в размер на 5 милиона евро за засегнатата от тежко земетресение Венецуела. Финансирането ще се използва за осигуряване на подслон и здравни грижи за засегнатите от бедствието хора.

ЕС организира и хуманитарен въздушен мост за транспортиране на основни доставки до засегнатите райони. В началото на тази седмица ще излети полет от Копенхаген с около 50 тона материали за подслон, водоснабдително и санитарно оборудване, както и образователни материали.

Тази нова помощ идва в допълнение към 52-та милиона евро, вече отпуснати тази година за справяне с хуманитарните последици от социално-икономическата криза във Венецуела.

Отпуснатата хуманитарна помощ се осигурява чрез Механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Комисията е получила предложения от 11 държави – членки на ЕС, и една участваща държава, предоставящи екипи за търсене и спасяване, медицински екипи и телекомуникационна подкрепа.

Екип от 11 технически експерти от Испания, Австрия, Италия, Люксембург, Белгия, Естония и Координационния център за реагиране при извънредни ситуации (ERCC) на Комисията пристигна през уикенда във Венецуела, за да подкрепи операциите на място, в допълнение към допълнителен екип от експерти, предоставен от Италия. Това прави общо 14 държави от ЕС, които досега са допринесли с екипи за търсене и спасяване, медицински екипи и телекомуникационна подкрепа или с технически познания досега.

Освен това сателитната услуга „Коперник“ също е активирана в режим на картографиране при извънредни ситуации. Това помага за заснемането на изображения с висока резолюция на кризисни зони, превръщайки суровите данни в приложими карти за спасителни екипи, неправителствени организации и органи за гражданска защита. „Коперник“ вече е създал 25 карти и 13 изображения от 13 различни области на интерес.

#хуманитарен полет #помощ #Венецуела #ЕС

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