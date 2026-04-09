БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерството на финансите ще публикува списък с...
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Европейската атлетика ратифицира рекорд на Христо Илиев на 60 метра

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

21-годишният българин постави ново върхово постижение за младежи под 23 години със 6.53 секунди

Слушай новината

Европейската атлетика официално ратифицира резултата на Христо Илиев от 6.53 секунди в спринта на 60 метра като нов рекорд на континента за състезатели до 23 години.

С постижението си 21-годишният българин спечели златния медал по време на Балканския шампионат в зала, проведен на 21 февруари в Белград.

Очаква се Европейската атлетика да потвърди и втория рекорд на Илиев в тази възрастова категория – 6.51 секунди, постигнат седмица по-късно на националния шампионат на България.

През февруари талантливият спринтьор подобри на три пъти и националния рекорд при мъжете, като изпревари дългогодишното върхово постижение на легендарния Петър Петров, датиращо от 1978 година.

#Христо Илиев

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ