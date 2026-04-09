Европейската атлетика ратифицира рекорд на Христо Илиев на 60 метра

Европейската атлетика официално ратифицира резултата на Христо Илиев от 6.53 секунди в спринта на 60 метра като нов рекорд на континента за състезатели до 23 години.

С постижението си 21-годишният българин спечели златния медал по време на Балканския шампионат в зала, проведен на 21 февруари в Белград.

Очаква се Европейската атлетика да потвърди и втория рекорд на Илиев в тази възрастова категория – 6.51 секунди, постигнат седмица по-късно на националния шампионат на България.

През февруари талантливият спринтьор подобри на три пъти и националния рекорд при мъжете, като изпревари дългогодишното върхово постижение на легендарния Петър Петров, датиращо от 1978 година.