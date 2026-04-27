Европейската инвестиционна банка с висока оценка за Детската болница в Бургас

Проектът „Детска болница“ в Бургас вече служи като модел, и то не само на теория. Благодарение на положителния опит в Бургас Министерството на здравеопазването на България e поискало консултантска подкрепа от Европейската инвестиционна банка за планираната Национална детска болница в София. Новината съобщи вицепрезидентът на банката Марек Мора, който преди дни посети МБАЛДБ „Света Анастасия“ в Бургас и остана впечатлен от развитието на проекта.

Марек Мора, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка: „За мен е повод за гордост, че ние, като банка на ЕС, успяхме да изпълним основната си мисия тук - да подкрепяме устойчиви проекти, които подобряват благосъстоянието на гражданите на Европейския съюз. МБАЛДБ „Света Анастасия“ е първата специализирана детска болница в България и първата нова публична болница, изградена през последните няколко десетилетия“.

Той припомни, че болницата ще обслужва над 220 000 деца в Югоизточна България и ще предлага специализирана педиатрична грижа в 27 медицински области. Според вицепрезидента на ЕИБ Детската болница в Бургас ще въведе нов модел на организация на грижите в България, като се отдалечава от традиционното структуриране на услугите и преминава към ориентирана към пациента грижа.

Марек Мора: „Семействата вече няма да се налага да предприемат дълги и стресиращи пътувания до София или други градове, когато децата им се нуждаят от спешно или комплексно лечение. Само това представлява съществена промяна както в здравните резултати, така и в качеството на живот.“

Той разкри и един интересен факт от етапа на подготовката за изграждането на „Света Анастасия“ - създаването на дигитален двойник на болницата.

Марек Мора: „Това ни позволи да тестваме и оптимизираме функционирането на лечебното заведение още преди започването на строителството. Подобна задълбочена, основана на данни подготовка е това, което превръща една добра идея във финансиран и реализуем проект.“

На въпрос кое е наклонило везните в полза на инвестицията на Банката в проекта за Детска болница в Бургас, вицепрезидентът на институцията обясни: