Европейската инвестиционна банка с висока оценка за Детската болница в Бургас

Репортер: Давид Сукнаров
Проектът „Детска болница“ в Бургас вече служи като модел, и то не само на теория. Благодарение на положителния опит в Бургас Министерството на здравеопазването на България e поискало консултантска подкрепа от Европейската инвестиционна банка за планираната Национална детска болница в София. Новината съобщи вицепрезидентът на банката Марек Мора, който преди дни посети МБАЛДБ „Света Анастасия“ в Бургас и остана впечатлен от развитието на проекта.

Марек Мора, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка: „За мен е повод за гордост, че ние, като банка на ЕС, успяхме да изпълним основната си мисия тук - да подкрепяме устойчиви проекти, които подобряват благосъстоянието на гражданите на Европейския съюз. МБАЛДБ „Света Анастасия“ е първата специализирана детска болница в България и първата нова публична болница, изградена през последните няколко десетилетия“.

Той припомни, че болницата ще обслужва над 220 000 деца в Югоизточна България и ще предлага специализирана педиатрична грижа в 27 медицински области. Според вицепрезидента на ЕИБ Детската болница в Бургас ще въведе нов модел на организация на грижите в България, като се отдалечава от традиционното структуриране на услугите и преминава към ориентирана към пациента грижа.

Марек Мора: „Семействата вече няма да се налага да предприемат дълги и стресиращи пътувания до София или други градове, когато децата им се нуждаят от спешно или комплексно лечение. Само това представлява съществена промяна както в здравните резултати, така и в качеството на живот.“

Той разкри и един интересен факт от етапа на подготовката за изграждането на „Света Анастасия“ - създаването на дигитален двойник на болницата.

Марек Мора: „Това ни позволи да тестваме и оптимизираме функционирането на лечебното заведение още преди започването на строителството. Подобна задълбочена, основана на данни подготовка е това, което превръща една добра идея във финансиран и реализуем проект.“

На въпрос кое е наклонило везните в полза на инвестицията на Банката в проекта за Детска болница в Бургас, вицепрезидентът на институцията обясни:

„Няколко фактора се съчетаха по начин, който направи проекта в Бургас особено убедителен за ЕИБ. На първо място необходимостта от подобна болница беше пределно ясна. Към момента на стартирането на проекта България не разполагаше със специализирана, напълно профилирана детска болница. Община Бургас разпозна този недостиг и беше решена да предприеме действия, за да преодолее този дефицит. Това, което ни впечатли, бе че този ангажимент не беше само на думи. Градът се обърна към нас още в ранен етап, поиска експертна подкрепа и последователно доведе процеса докрай. За проект с такъв мащаб и сложност подобна решимост е от съществено значение.“

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
2
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест...
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
4
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи масторски клас в Национална музикална академия
5
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи...
Иран с ново предложение за Ормузкия проток
6
Иран с ново предложение за Ормузкия проток

Най-четени

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
1
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
3
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
4
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
5
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
6
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на...

Полиция проверява автобус 94 на Орлов мост заради забравен багаж
Полиция проверява автобус 94 на Орлов мост заради забравен багаж
Полицията във Варна издирва 94-годишен мъж с деменция Полицията във Варна издирва 94-годишен мъж с деменция
Чете се за: 00:35 мин.
Пример за смелост: Деца помагат в потушаването на пожар в село Кабиле Пример за смелост: Деца помагат в потушаването на пожар в село Кабиле
Чете се за: 00:47 мин.
Три случая на морбили във Варна, децата са в добро състояние Три случая на морбили във Варна, децата са в добро състояние
Чете се за: 02:47 мин.
От 27 април започва поетапното спиране на парното в София От 27 април започва поетапното спиране на парното в София
Чете се за: 01:57 мин.
Пловдивската полиция е открила изчезнала жена от Дом за лица с психически разстройства Пловдивската полиция е открила изчезнала жена от Дом за лица с психически разстройства
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в четвъртък
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в четвъртък
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Поскъпването на живота КНСБ: 1473 евро са нужни на месец за тричленно семейство Поскъпването на живота КНСБ: 1473 евро са нужни на месец за тричленно семейство
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Нови цени за издаване на лични карти и паспорти Нови цени за издаване на лични карти и паспорти
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Ще получи ли Коул Томас Алън и директно обвинение за покушение срещу Доналд Тръмп? Ще получи ли Коул Томас Алън и директно обвинение за покушение срещу Доналд Тръмп?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Руски удари срещу Украйна - Одеса и Суми под обстрел
Чете се за: 00:47 мин.
Европа
България ще запомни Михаил Заимов като човек на духа, написа Румен...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След успешна трансплантация и дълго лечение: Изписаха бебето с 1...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Памет за героите от Априлското въстание: БАН организира тържествено...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
