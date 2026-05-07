Европейските грандове в битка за литовски талант за близо 1 милион евро

24-годишният литовски баскетболист Ажуолас Тубелис се очертава като една от най-апетитните трансферни цели на европейския пазар през предстоящото лято. Според специализираното издание BasketNews, няколко клуба от Евролигата вече проявяват сериозен интерес към състезателя на Жалгирис (Каунас) и обмислят варианти за неговото привличане.

Тубелис прави силно впечатление с представянето си през сезона, включително и в четвъртфиналната серия на литовския тим срещу Фенербахче, в която турският гранд води с 2:1 победи.

Очакванията са, че потенциалните оферти за крилото могат да достигнат около 1 милион евро, сума, необходима за откупуването му от действащия договор с Жалгирис. Литовецът подписа с клуба през миналото лято контракт за 2+1 години на обща стойност близо 2 милиона евро.

Любопитен детайл е, че ако Тубелис остане в състава на Жалгирис и след края на настоящия сезон, откупната му клауза през следващата година ще спадне до приблизително 400 000 евро – значително по-достъпна сума на фона на стандартите в Евролигата за играч с неговия потенциал.