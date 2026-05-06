Валенсия отблъсна щурма на Панатинайкос и избегна елиминация в Евролигата (ВИДЕО)

Испанците взеха глътка въздух срещу гърците в плейофите на турнира на богатите.

Валенсия показа, че няма да се предаде и ликува за първи път в плейофите на Евролигата. Баскетболистите на Педро Мартиенс оцеляха срещу Панатинайкос с 91:87 в третия мач от четвъртфиналите. В препълнения до краен предел "Телеком Център" испанците държаха съдбата в ръцете си през целия двубой, но едва в края успяха да се усмихнат, тъй като удържаха щурма от страна на играчите, водени от Ергин Атаман.

В срещата не липсваше напрежение, появило се в третата част, когато се получи ситуация, при която и двамата треньори бяха изгонени, тъй като влязоха в пререкания един с друг.

Така "портокалите" направиха първа стъпка към Финалната четворка в турнира на богатите, намалявайки изоставането си с 1:2 победи срещу гърците. Серията остава на гръцка територия, а четвъртият мач ще бъде изигран на 8 май (петък).

Камерън Тейлър вдъхнови гостите за силен старт и едноличното водачество. Макар липсата на основен реализатор, която цареше, домакините си стъпиха на краката, но Серхио де Лареа почти собственоръчно осигури на испанците аванс от 6 точки в края на дебютната част.

Кендрик Нън се активизира в хода на втория период в опит домакините погледнат по-смело към обрата. Последва ответен удар на Хосеп Пуерто, Бранку Бадио и Жан Монтеро, които се постараха „портокалите“ да стабилизират представянето си и да се изстрелят на голямата почивка при 52:39.

„Оранжевите“ бяха на гребена на вълната и в хода на второто полувреме, а доказателство бе още по-солидната преднина, изградена от Дариъс Томосън и Монтеро. Гърците отказаха да се примирят със ситуацията, опитвайки нов щурм чрез Джеди Осман и Николаос Ронгавопулос, но испанският тим се радваше на разлика от 12 точки след 30 минути игра.

Монтеро и Бадио бяха в основата на това гостите да поставят силно начало и на финалната десетка. Нов щурм, сътворен този път от Ти Джей Шортс, Найджъл Хейс-Дейвис и Ронгавопулос, върна надеждите на „зелените“, които съкратиха изоставането си само до минус 3 в последните 19 секунди. Последва по една безплодна атака и от двете страни, като Ронгавопулос на два пъти пропусна да изравни зад дъгата, точен наказателен удар на Бадио подпечата ценния успех на испанците.

Жан Монтеро и Бранку Бадио (6 борби) приключиха с по 16 точки за Валенсия. Камерън Тейлър допринесе за успеха с 14, Дариъс Томпсън има 12.

Ти Джей Шортс регистрира 17 точки и 6 асистенции. Николас Ронгавопулос отбеляза 16, Найджъл Хейс-Дейвис записа 15 и 5 борби. Кендрик Нън реализира 13, Джеди Осман завърши с 10 и 5 овладени под двата ринга топки.

#Плейофи Евролига 2026 #БК Панатинайкос #БК Валенсия

