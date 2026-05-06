БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с...
Чете се за: 02:45 мин.
Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е...
Чете се за: 08:17 мин.
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да...
Чете се за: 04:07 мин.
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма...
Чете се за: 04:52 мин.
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската...
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Късен обрат вдъхнови Жалгирис срещу шампиона на Евролигата (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
Запази

Литовците повалиха Фенербахче и взеха глътка въздух в плейофите на турнира на богатите.

Късен обрат вдъхнови Жалгирис срещу шампиона на Евролигата (ВИДЕО)
Снимка: euroleaguebasketball/X
Слушай новината

Жалгирис показа, че не е готов да развява бялото знаме и изкова първи успех в плейофите на Евролигата. Баскетболистите на Томас Масюлис надвиха Фенербахче с 81:78 в третия мач от четвъртфиналите. В "Жалгирио Арена" литовците трябваше да се потрудят доста, тъй като се нуждаеха от обрат, дошъл в края, за да разочароват действащите шампиони в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Така литовците съхраниха надежди за участие във Финалната четворка в турнира на богатите и намалиха изоставането си до 1:2 загуби в елиминациите. Четвъртият двубой е планиран за 8 май (петък), като отново ще се състои в Каунас.

Стартът бе белязан от размяна на серии, като Ажуолас Тубелис и Тарик Биберович се превърнаха в основни реализатори за своите отбори. И говорейки за серии, гостите сътвориха още една, този път от 10 безответни точки, за да стигнат до разлика от 13 точки след 10 минути игра.

Рецитал на Уейд Болдуин даде тон на турците да подчертаят доминацията си и във втората част, стигайки до още по-солидна преднина. Силвен Франсиско и Найджъл Уилямс-Гос показаха, че домакините не са готови да се предадат, а изоставането им започна да се топи, но „фенерите“ се изстреляха на голямата почивка при 42:35.

Соловите изпълнения на Тейлън Хортън-Тъкър и Девон Хол загатнаха за нова двуцифрена преднина на старта на второто полувреме. Макар и новото пробуждане на Франсиско, който осигури нов импулс на литовците, отборът от Истанбул заложи на познатите си оръжия, за да се изстреля с 5 точки в края на предпоследния период.

Хортън-Тъкър бе този, който даваше нужното спокойствие в турските редици във финалната десетка. За пореден път характерът, проявен от Моузес Райт, Тубелис и Уилямс-Гос, позволи на „зелените“ да надигнат глава и да поставят равенството на таблото на два пъти във финалните 3 минути. Кош на Тубелис осигури и обрат на тима от Каунас, но Биберович възстанови паритета. В този момент Уилямс-Гос и Тубелис дадоха финалното лидерство на домакините, които в последните 49 секунди и бяха като стена в защита, за да сложат точка на спора.

Ажуолас Тубелис вдъхнови Жалгирис с 26 точки и 8 борби. Найджъл Уилямс-Гос приключи с 18 и 5 асистенции. Силвен Франсиско бе много полезен, завършвайки с 12, 7 овладени под двата ринга топки и 8 завършващи паса. Моузес Райт приключи с 11 точки и 6 овладени под двата коша топки.

Уейд Болдуин отговори с 16 точки за Фенербахче. Тейлън Хортън-Тъкър реализира 15, Девон Хол наниза 14, Тарик Биберович има 10.

#Плейофи Евролига 2026 #БК Жалгирис #БК Фенербахче

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
1
Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет и авиодемонстрации
2
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет...
Американският пилот майор Джейсън Ройко, който обучава български пилоти
3
Американският пилот майор Джейсън Ройко, който обучава български...
От божия кръст до болничния кабинет – историята на подполковник доц. Георги Попиванов
4
От божия кръст до болничния кабинет – историята на...
Арсенал сложи край на 20-годишното чакане, пречупи Атлетико и е на финал в Шампионската лига
5
Арсенал сложи край на 20-годишното чакане, пречупи Атлетико и е на...
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен парад тази година
6
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Коя е Михаела Доцова?
2
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
4
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
5
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
6
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...

Още от: Баскетбол

“Първият” - филм за пътя на първия българин в НБА - Георги Глушков
“Първият” - филм за пътя на първия българин в НБА - Георги Глушков
НБА наложи сериозна санкция на звездата на Бостън НБА наложи сериозна санкция на звездата на Бостън
Чете се за: 01:17 мин.
Детройт Пистънс победи Кливланд Кавалиърс и поведе в полуфиналите на НБА Детройт Пистънс победи Кливланд Кавалиърс и поведе в полуфиналите на НБА
Чете се за: 01:45 мин.
Има ли изненадани? Везенков и Олимпиакос влетяха във Финалната четворка на Евролигата (ВИДЕО) Има ли изненадани? Везенков и Олимпиакос влетяха във Финалната четворка на Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 05:07 мин.
Апоел показа зъби срещу Реал и удължи сезона си в Евролигата (ВИДЕО) Апоел показа зъби срещу Реал и удължи сезона си в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 03:17 мин.
Реал Мадрид и Апоел Тел Авив се срещат в Ботевград за исторически плейоф Реал Мадрид и Апоел Тел Авив се срещат в Ботевград за исторически плейоф
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

България отбеляза Гергьовден - Деня на храбростта и празник на българската армия
България отбеляза Гергьовден - Деня на храбростта и празник на...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Ден на храбростта и празник на Българската армия - водосвет на бойните знамена(ГАЛЕРИЯ) Ден на храбростта и празник на Българската армия - водосвет на бойните знамена(ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен парад тази година Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен парад тази година
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Ще бъде ли постигнат скоро пробив в преговорите между Иран и САЩ?
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Андрей Гюров: Днес е ден на смелите воини. На мъжете и жените,...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Мисията за наблюдение на изборите - взети са адекватни мерки за...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
На 87 години почина Тед Търнър, създателят на CNN
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ