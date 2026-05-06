Късен обрат вдъхнови Жалгирис срещу шампиона на Евролигата (ВИДЕО)

Жалгирис показа, че не е готов да развява бялото знаме и изкова първи успех в плейофите на Евролигата. Баскетболистите на Томас Масюлис надвиха Фенербахче с 81:78 в третия мач от четвъртфиналите. В "Жалгирио Арена" литовците трябваше да се потрудят доста, тъй като се нуждаеха от обрат, дошъл в края, за да разочароват действащите шампиони в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Така литовците съхраниха надежди за участие във Финалната четворка в турнира на богатите и намалиха изоставането си до 1:2 загуби в елиминациите. Четвъртият двубой е планиран за 8 май (петък), като отново ще се състои в Каунас.

Headed to Game 4 @bczalgiris comes back from 19 points down and makes it 1-2 in the series pic.twitter.com/YdxFI4oDeP — EuroLeague (@EuroLeague) May 6, 2026

Стартът бе белязан от размяна на серии, като Ажуолас Тубелис и Тарик Биберович се превърнаха в основни реализатори за своите отбори. И говорейки за серии, гостите сътвориха още една, този път от 10 безответни точки, за да стигнат до разлика от 13 точки след 10 минути игра.

Рецитал на Уейд Болдуин даде тон на турците да подчертаят доминацията си и във втората част, стигайки до още по-солидна преднина. Силвен Франсиско и Найджъл Уилямс-Гос показаха, че домакините не са готови да се предадат, а изоставането им започна да се топи, но „фенерите“ се изстреляха на голямата почивка при 42:35.

Соловите изпълнения на Тейлън Хортън-Тъкър и Девон Хол загатнаха за нова двуцифрена преднина на старта на второто полувреме. Макар и новото пробуждане на Франсиско, който осигури нов импулс на литовците, отборът от Истанбул заложи на познатите си оръжия, за да се изстреля с 5 точки в края на предпоследния период.

Хортън-Тъкър бе този, който даваше нужното спокойствие в турските редици във финалната десетка. За пореден път характерът, проявен от Моузес Райт, Тубелис и Уилямс-Гос, позволи на „зелените“ да надигнат глава и да поставят равенството на таблото на два пъти във финалните 3 минути. Кош на Тубелис осигури и обрат на тима от Каунас, но Биберович възстанови паритета. В този момент Уилямс-Гос и Тубелис дадоха финалното лидерство на домакините, които в последните 49 секунди и бяха като стена в защита, за да сложат точка на спора.

Ажуолас Тубелис вдъхнови Жалгирис с 26 точки и 8 борби. Найджъл Уилямс-Гос приключи с 18 и 5 асистенции. Силвен Франсиско бе много полезен, завършвайки с 12, 7 овладени под двата ринга топки и 8 завършващи паса. Моузес Райт приключи с 11 точки и 6 овладени под двата коша топки.

Уейд Болдуин отговори с 16 точки за Фенербахче. Тейлън Хортън-Тъкър реализира 15, Девон Хол наниза 14, Тарик Биберович има 10.