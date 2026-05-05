Има ли изненадани? Везенков и Олимпиакос влетяха във Финалната четворка на Евролигата (ВИДЕО)

Чете се за: 05:07 мин.
Българиът и неговите съотборници довършиха Монако, приближавайки се към трофея в турирнира на богатите.

Снимка: olympiacosbc.gr
Александър Везенков и Олимпиакос първи си проправиха път до Финалната четворка в Евролигата. Българинът и неговите съотборници поставиха на колене Монако със 105:82 в третата четвъртфинална среща, изиграна в "Гастон Медсен". Селекцията на Йоргос Барцокас не остави съмнения в своето превъзходство и въпреки характера, проявен само от 8 баскетболисти, с колкото разполагаха "монегаските" в този мач, успя да ги откаже за трети пореден път, отбелязвайки 18 тройки срещу само 8 от другата страна.

Както по традиция, спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе селектиран в стартовата петица. Българският национал остана далече от силното си представяне, но допринесе за ценния успех, като не бе далече от дабъл-дабъл. Крилото остави срещу името си 10 точки, 6 борби, 3 асистенции и 1 открадната топка за 24 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 4/8 от средна дистанция, 0/5 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

По този начин гърците довършиха серията срещу състава на Манучар Маркуишвили с 3:0 победи и резервираха своя билет за Атина, където ще се проведе и заключителният етап в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент от 22 до 24 май. Това е и пето поредно участие за "червено-белите" на финалите в турнира на богатите, с което се изравниха с Фенербахче по този показател, както и общо 15-то в тяхната история. Везенков и компания вече очакват своя съперник, като той ще бъде определен от двойката, противопоставяща именно "фенерите" срещу Жалгирис. Към момента турците водят с 2:0 успеха.

Майк Джеймс и Джарон Блосъмгейм дадоха надежди на домакините, че могат да се противопоставят на своите съперници в откриващите минути, когато все още държаха водачеството в свои ръце. Тези мечти бяха разбити на бърза ръка от Александър Везенков, Томас Уолкъп и Костас Папаниколау, които предизвикаха бърз развой на събитията по пътя към аванс от 9 точки в края на встъпителния период.

Еван Фурние и Алек Питърс поеха щафетата от своите съотборници, за да удължат наказателната акция на гърците в следващата десетка. Матю Стразел, Кевариъс Хейс и Джеймс направиха отчаян опит окрилят „монегаските“, но Шакил МакКисик затвърди мнението, че „червено-белите“ се чувстват удобно в кожата на пълни господари, за да се оттеглят в съблекалнята при 61:40.

Никола Милутинов, Везенков, Фурние и МакКисик показаха, че тимът от Пирея не готов на колебания и на старта на третата част, а двуцифреното им преимущество остана непокътнато. Обичайните заподозрени за отбора от Княжеството отново се проявиха, но действащите шампиони на Гърция отново не дадоха заден ход за 18-точков актив след 30 минути игра. В заключителната четвърт последните бронзови медалисти в турнира на богатите отблъснаха всеки опит за щурм на своя съперник и до финалната сирена довършиха започнатото.

Еван Фурние демонстрира своите възможности в офанзивен план и поведе листата на реализаторите за гърците с 22 точки, подкрепени с 5 асистенции и 6 успешни шута отвъд дъгата. Алек Питърс го последва с 18 и 6 овладени под двата ринга топки, Томас Уолкъп е отчете с 14 и 5 завършващи подавания. Шакил МакКисик се разписа с 10 точки.

Матю Стразел даде всичко от себе си за Монако с 21 точки. Джарън Блосъмгейм наниза 19, Майк Джеймс регистрира 16, 6 борби и 6 асистенции. Кевариъс Хейс реализира 11.

