БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Продължаваме Промяната" при президента: Трябва...
Чете се за: 05:42 мин.
Правителството на Румъния падна след вот на недоверие
Чете се за: 00:55 мин.
"Демократична България" при президента: Като...
Чете се за: 06:45 мин.
ДПС на консултации при президента: Ще участваме...
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС на консултации при президента: Не можем да си...
Чете се за: 08:15 мин.
От "Прогресивна България" отидоха на...
Чете се за: 08:57 мин.
Дронове, парашути и мисии: Как се готвят българските...
Чете се за: 06:42 мин.
Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде...
Чете се за: 06:52 мин.
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Реал Мадрид и Апоел Тел Авив се срещат в Ботевград за исторически плейоф

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Срещата в зала "Арена Ботевград" започва в 19:00 часа.

Апоел Тел Авив - Панатинайкос
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Играещият у нас домакинските си срещи в Евролигата Апоел Тел Авив приема тази вечер от 19:00 часа испанския гранд Реал Мадрид в "Арена Ботевград" в двубой от плейофите от четвъртфиналната фаза на Евролигата. Мач №3 от серията между двата може да се окаже и последен, тъй като "лос бланкос" водят с 2-0 победи и играчите на Димитрис Итудис се нуждаят от задължителен успех, за да запазят шансове за класиране на Финалната четворка.

Двубоят е с историческа стойност за българския баскетбол, тъй като за първи път у нас ще се проведе мач от плейофите на престижната надпревара.

Реал измъкна трудно първия мач в своята зала "Movistar Arena", но във втория се разправи с противника си и днес ще влезе със самочувствие в срещата. Още повече, че "белите" вече веднъж победиха Апоел в същата зала в среща от редовния сезон в края на ноември - 75:74.

Наставникът на мадридчани Серджо Скариоло не може да разчита на контузения център от Кабо Верде Валтер Таварес, но Усман Гаруба направи в мач №2 така, че отсъствието на звездата да не се забележи.

В лагера на Апоел на линия са всички звезди на отбора, включително получилият травма в първия мач от серията Илайджа Брайънт.

Свързани статии:

Апоел Тел Авив ще приеме Реал Мадрид в Ботевград
Апоел Тел Авив ще приеме Реал Мадрид в Ботевград
Срещата ще се състои на 5 май.
Чете се за: 01:07 мин.
#Евролига 2025/26 #БК Апоел Тел Авив #БК Реал Мадрид

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на "Евровизия" на 14 май
1
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
2
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
3
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
4
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
5
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил
6
Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
5
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Баскетбол

Полуфиналите в НБЛ стартират на 9 май
Полуфиналите в НБЛ стартират на 9 май
Минесота сюрпризира Сан Антонио за драматичен старт на полуфиналите (ВИДЕО) Минесота сюрпризира Сан Антонио за драматичен старт на полуфиналите (ВИДЕО)
Чете се за: 05:00 мин.
Атомното нападение на Ню Йорк разкъса Филаделфия в плейофите на НБА (ВИДЕО) Атомното нападение на Ню Йорк разкъса Филаделфия в плейофите на НБА (ВИДЕО)
Чете се за: 03:52 мин.
Черно море измъкна гладиаторски дуел със Спартак по пътя към Топ 4 Черно море измъкна гладиаторски дуел със Спартак по пътя към Топ 4
Чете се за: 04:20 мин.
Баскетболната националка Гергана Иванова повече няма да играе за белгийския Роял Касторс Брен Баскетболната националка Гергана Иванова повече няма да играе за белгийския Роял Касторс Брен
Чете се за: 02:17 мин.
Йордан Минчев и Кемниц записаха трети успех в последните четири мача в баскетболното първенство на Германия Йордан Минчев и Кемниц записаха трети успех в последните четири мача в баскетболното първенство на Германия
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

"Продължаваме Промяната" при президента: Трябва да направим така, че доходите, особено на най-уязвимите групи, да растат по-бързо от инфлацията
"Продължаваме Промяната" при президента: Трябва да...
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Ивайло Мирчев, ДБ: Данъчната система работи в задоволителен вид и нямаме проблем с приходите Ивайло Мирчев, ДБ: Данъчната система работи в задоволителен вид и нямаме проблем с приходите
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Правителството на Румъния падна след вот на недоверие Правителството на Румъния падна след вот на недоверие
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Откриха дрон на плажа в Бяла (СНИМКИ) Откриха дрон на плажа в Бяла (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Пред съда в Битоля адвокатът на Люпчо Георгиевски настоява за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Повече слънчеви часове на Гергьовден
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Екип от геолози обследват огромното свлачище на пътя Смолян -...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ