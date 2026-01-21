БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Европол разби най-голямата мрежа за синтетични наркотици в Европа

Биляна Бонева

Чете се за: 01:07 мин.
По света
Европол разби най-голямата мрежа за синтетични наркотици в Европа
Снимка: БТА/Архив
Европол разби най-голямата досега мрежа за синтетични наркотици в Европа. Тя се управлява от Полша и действала на територията на много европейски държави.

Арестувани са около 100 души, предимно полски граждани. Сред задържаните има също нидерландци и белгийци.

При операцията са били демонтирани 24 лаборатории и са били иззети около 1000 тона химикали, използвани за производство на наркотици като МDMA, амфетамин и метамфетамин.

През 2022 г. полски полицаи засекли престъпна група, която внасяла химически вещества от Китай и Индия. По време на разследването станало ясно, че веществата са били преопаковани и преразпределяни в европейски лаборатории, произвеждащи синтетични наркотици.

В операцията са участвали полицаи от Белгия, Чехия, Германия, Нидерландия, Полша и Испания. От Европейската полиция определиха операцията като "масивен удар" по организираната престъпност.

