Фабио Борини сложи край на кариерата си: Благодаря на футбола за всичко!

Италианският нападател Фабио Борини официално обяви края на професионалната си футболна кариера. На 35-годишна възраст бившият футболист на Челси, Ливърпул и Милан реши да сложи точка на пътя си на терена, отправяйки емоционално послание към футбола и всички, които са били част от неговото развитие.

Борини оставя зад гърба си богата кариера, преминала през първенствата на Англия, Италия и Турция. През годините той защитава цветовете на Челси, Суонси, Парма, Рома, Ливърпул, Съндърланд, Милан, Верона, Фатих Карагюмрук, Сампдория и Салфорд.

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В своето прощално послание италианецът се върна към началото на футболната си история и първото голямо предизвикателство, което го отвежда в Лондон.

"Реалност, която е оформила моето минало, настояще и бъдеще. Днес, както и в онзи ден, когато се качих на самолета за Лондон, изпитвам същите емоции за това, което предстои. Всичко започна с един полет. Благодаря ти, Челси“, написа Борини.

Нападателят описа с няколко думи емоциите, съпътствали пътя му във футбола – от първоначалната несигурност до успехите и жертвите, необходими за изграждането на професионална кариера.

"Страх. Щастие. Смелост. Несигурност. Мечти. Успех. Страст. Жертва. Искам да благодаря на това момче, което никога не спря да вярва“, продължи италианецът.

Сред най-значимите отличия във визитката на Борини са титлата във Висшата лига и Купата на Футболната асоциация с Челси през 2010 година. Именно лондонският клуб има специално място в неговата история, тъй като бележи началото на професионалния му път в Англия.

Борини записва и един мач за националния отбор на Италия през 2012 година, като получава възможност да представи страната си на международно ниво.

След престои в редица европейски клубове 35-годишният футболист вече е готов за ново предизвикателство извън терена. Въпреки раздялата с активния спорт той подчерта, че няма намерение да губи вярата и амбицията, които са го съпътствали през цялата му кариера.

"И човекът, в който съм се превърнал днес, ще продължи да вярва в следващата възможност – този път без топката в краката, но със същата вяра. Винаги. Благодаря на футбола“, завърши Борини.

Така италианецът затваря една важна глава от живота си, оставяйки зад себе си години на терена, трофеи и спомени от някои от най-популярните футболни първенства в Европа.