Фабио Гросо застана начело на Фиорентина

Фабио Гросо е новият треньор на Фиорентина, съобщиха от клуба.

48-годишният световен шампион и бивш защитник на италианския национален отбор е подписал договор до края на сезон 2027-2028.

Контрактът включва опция за още една допълнителна година, а заплатата на Гросо ще бъде 1,2 милиона евро на сезон.

Фабио Гросо беше треньор на Бари, Верона, Бреша, Сион, Фрозиноне, Лион и Сасуоло, а също така е работил и в Ювентус.

Фиорентина завърши на 15-то място в класирането на Серия А през сезон 2025-26 с 42 точки.