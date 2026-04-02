Фенербахче и Борусия с интерес към Майкон

Дните на Майкон в Левски изглеждат преброени. Кандидати за подписа на бразилеца не липсват. Според Gols 24hs към защитника има интерес от доста сериозни клубове. Футболният портал съобщава, че той е желан от Фенербахче, Борусия Дортмунд и клубове от Саудитска Арабия.

Изданието припомня, че той бил обект на интерес на Бешикташ, Нант, Комо и Ал Ахли. Информацията гласи, че „сините“ биха искали 5 милиона евро, за да се разделят с 25-годишния футболист.

Майкон подсили столичния тим през юли 2024-а от Нова Игуасу за 250 хиляди от европейската валута. Впоследствие бранителят се утвърди като безспорен титуляр при „сините“ и през този сезон във всички турнири има 36 мача, 5 гола и 7 асистенции. Оценката му в момента според сайта transfermarkt.com е 3,5 милиона евро.