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Бен Дейвис остава още един сезон в Тотнъм

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Капитанът на Уелс ще изиграе 13-тия си сезон в клуба от Висшата лига

Бен Дейвис остава още един сезон в Тотнъм
Снимка: БТА
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Бен Дейвис подписа нов договор за една година с Тотнъм Хотспър, с който удължава престоя си в клуба до 13-ти сезон.

Капитанът на Уелс Дейвис записа само пет участия по време на миналия сезон, който бе усложнения от серия от контузии. Той обаче бе похвален от мениджъра Роберто Де Дзерби за лидерските си качества по време на напрегната и в крайна сметка успешна битка за оцеляване във Висшата лига.

Дейвис, който е има 363 мача за Тотнъм, взе участие в мачовете срещу Астън Вила и Челси, преди да помогне с подготовката на отбора преди победата в последния кръг у дома срещу Евертън. 33-годишният футболист се присъедини към "шпорите" от Суонзи през 2014 година.

"В Тотнъм наистина се чувствам като у дома си. Това беше огромна част от футболното ми пътуване и съм благодарен за това, което клубът ми даде досега в кариерата ми", каза Дейвис пред официалния уебсайт на клуба. "През последните няколко месеца беше трудно, не можех да помогна на отбора на терена в някои трудни моменти поради контузия. Затова се опитах да помогна на момчетата, с каквото можех, като бях глас в съблекалнята и около групата, допринасяйки по всякакъв възможен начин. Сърцето ми е в този клуб и ще дам всичко за него", каза още Дейвис.

По-късно в сряда беше обявено, че халфът Ив Бисума ще напусне клуба това лято, когато договорът му изтича на 30 юни. Бисума се присъедини от Брайтън през 2022 година и изигра ключова роля в триумфа на клуба в Лига Европа миналата година, но времето му в Тотнъм в 111 мача беше помрачено от дисциплинарни проблеми.

Националът на Мали Бисума два пъти беше замесен в проблеми извън терена и беше хванат публично да диша райски газ. 29-годишният футболист беше наказан от тогавашният мениджър на Тотнъм Томас Франк през август заради многократни закъснения.

#ФК Тотнъм #Бен Дейвис

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