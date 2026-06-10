Сомалийският съдия, който бе отзован от Мондиала бе посрещнат в родината си като национален герой

Съдията от Сомалия, на когото беше отказано влизане в САЩ за Мондиал 2026, се завърна в родината си, където беше посрещнат от тълпа привърженици и официални лица.

Омар Артан трябваше да бъде първият арбитър от Сомалия, който ще ръководи мачове от Световно първенство, след като попадна в окончателния списък на ФИФА за турнира. Той е един от най-добрите съдии в Африка и беше обявен за най-добър рефер на континента през 2025-а.

В събота обаче му беше отказано влизане на международното летище в Маями поради „опасения, свързани със сигурност“, се казва в изявление на Митническа и гранична защита на САЩ.

Впоследствие ФИФА го изключи от списъка със съдиите на турнира.

Той се завърна в родината си и посрещнат като герой на летището в Могадишу. Той благодари на сомалийското правителство и народ, както и на ФИФА за подкрепата им към него.

„Обещавам ви, ако е рекъл Бог, че ще присъствам на следващото Световно първенство. Искам сомалийската общественост да се успокои от това и да запази увереност“, заяви той, докато стотици поддръжници на летището развяваха сомалийското знаме.

Междувременно, телевизия CNN съобщи, че служител от администрацията на президента Доналд Тръмп им е разкрил, че проверката на съдията от Сомалия е разкрила „унизителна информация, включително връзка с предполагаеми членове на терористични организации“.

В новината се уточнява, че служителят „не е предоставил допълнителни подробности за предполагаемата връзка с терористични организации“.

Сомалия е сред 39 държави, на които САЩ са наложили строги имиграционни мерки, и сред по-малката група държави с пълна забрана за влизане от САЩ.