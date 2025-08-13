Фенербахче и Цървена звезда подпечатаха мястото си в плейофите на Шампионска лига

Фенербахче и Цървена звезда намериха място в плейофите на Шампионска лига. На стадион "Шюкрю Сарачоглу" турците надиграха Фейенорд с 5:2 във втория мач от третия предварителен квалификационен кръг. Така „фенерите“ продължават напред в пресявките след общ резултат 6:4.

Арчи Браун, Джон Дюран, Фред, Юсеф Ен-Несири и Андерсон Талиска отбелязаха за водения от Жозе Моуриньо отбор, а за нидерландците точен бе Цуйоши Уатанабе, който вкара на два пъти.

От своя страна сърбите елиминираха Лех Познан. На свой терен „звездашите“ и поляците сътвориха равенство след 1:1. Седмица по-рано обаче „червено-белите“ спечелиха с 3:1 на полска земя, което бе достатъчно да се класират напред.

Шериф Ндиайе реализира дузпа в 45+1 минута и изведе домакините напред на Мала Маракана, Микаел Ишак изравни резултата в 90+3 минута. Домакините играха с човек по-малко от 57-ата минута, тъй като тогава Родригао получи червен картон.

В следващия кръг тимът от Белград ще има за съперник Пафос. Кипърците елиминираха Динамо Киев.

Бенфика победи френския Ница с 2:0 с голове на Фредрик Аурснес (19-та минута) и Андреас Шелдеруп (27). Първият мач в Ница също завърши с победа за Бенфика с резултат 2:0 и така в плейофа за основната фаза на турнира португалците ще срещнат Фенербахче.

Брюж също продължава напред след обрат от 0:2 до 3:2 срещу Залцбург.

В 18-ата минута резултатът беше открит от защитника на гостите Якоб Расмусен. В края на първото полувреме нападателят Едмунд Байду затвърди преднината на австрийския отбор. През втората част белгийците обърнаха развоя, след като в 61-ата минута защитникът Хоакин Сейс намали изоставането им, а в 83-ата минута нападателят Карлос Борхес възстанови равенството. Така се стигна до добавеното време на второто полувреме халфът, когато Ханс Ванакен изведе домакините напред.

Първата среща между отборите завърши с резултат 1:0 в полза на белгийския клуб.

Копенхаген разгроми с 5:0 съседния Малмьо. На стадион „Паркен“ датчаните бяха безкомпромисни и ще се изправят срещу Базел в следващия кръг.

Кайрат отстрани Слован след дузпи. Словаците спечели този мач с резултат 1:0, като по този начин изравни резултата в двата мача (1:1). В продълженията отборите не отбелязаха голове, а при изпълнението на дузпи казахстанците бяха по-точни за 4:3.

Единственият гол в редовното време бе отбелязан от Роберт Мак в 30-ата минута. В следващия кръг от квалификационната фаза на турнира Кайрат ще се срещне с шотландския Селтик.