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Феран Торес: ПСЖ е най-добрият отбор в Европа в момента

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Спорт
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Новото попълнение на парижани разкри, че контактите с клуба са започнали още преди световното първенство, и призна, че очаква с нетърпение сблъсъка с Барселона

Феран Торес: ПСЖ е най-добрият отбор в Европа в момента
Снимка: БГНЕС
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Феран Торес определи ПСЖ като най-добрия отбор в Европа в момента и заяви амбицията си да помогне на парижани да спечелят Шампионската лига за трети пореден сезон. 26-годишният испански нападател говори по време на организирания от клуба Media Day след трансфера си от Барселона.

Торес разкри, че Луис Енрике и спортният директор Луис Кампос са имали основна роля за решението му да продължи кариерата си във френския шампион.

"Чувствам се много добре. Все още се адаптирам към новите си съотборници. Луис Енрике и Луис Кампос бяха много важни фигури за това да бъда тук. Много съм им благодарен за доверието, което ми оказаха“, заяви испанецът.

Връзката между Торес и Луис Енрике датира още от периода им в националния отбор на Испания, а нападателят не скри колко важно място заема специалистът в кариерата му.

"Винаги съм казвал, че Луис Енрике е като баща за мен, откакто пристигнах в националния отбор. Той винаги е вярвал в мен. Повярва ми и сега, за да подпиша с ПСЖ. Винаги ми е давал огромна увереност и се надявам да му се отблагодаря през този сезон“, добави Торес.

Испанският национал определи последните месеци като специален период след участието си на Световното първенство и последвалата раздяла с Барселона.

"Беше невероятно лято и страхотно начало на сезона. Единственото, което трябва да направя сега, е да продължа да се подобрявам и да бъда готов да помагам на съотборниците си. Нямам търпение да печеля трофеи и мачове с този невероятен клуб“, каза той.

Торес подчерта, че Луис Енрике не е променил изискванията си към него. Испанецът може да действа и на трите позиции в атаката, въпреки че през последните две години се чувства най-комфортно като централен нападател.

"Предпочитам да играя като деветка, защото през последните две години най-често бях на тази позиция. В първия ми мач за ПСЖ обаче Луис Енрике ме постави на лявото крило и вкарах два гола. Ще играя там, където той реши“, обясни нападателят.

Торес разкри още, че преговорите с ПСЖ са започнали още преди Световното първенство, а самият той бързо е взел решение за бъдещето си.

"Свързаха се с нас и започнахме да разговаряме още преди Мондиала. Когато говорихме, вече бях взел решението си, защото исках да играя в клуб като ПСЖ“, заяви той.

Един от най-интересните моменти през сезона за испанеца ще бъде срещата с бившия му клуб Барселона в Шампионската лига.

"Мачът срещу Барселона ще бъде специален. Те бяха мои съотборници в продължение на четири години и половина. Ще бъде вълнуващ двубой за мен и за отбора. Срещите между ПСЖ и Барселона винаги са специални“, коментира Торес.

Новото попълнение на парижани не скри и големите амбиции на европейския шампион.

"ПСЖ в момента е най-добрият отбор в Европа. Спечели последните две издания на Шампионската лига и това поставя още по-голямо напрежение върху съперниците. Трябва да продължим да се подобряваме. Ще опитаме да спечелим Шампионската лига за трета поредна година“, категоричен беше Феран Торес.

Нападателят посочи и свободата в атакуващата система на Луис Енрике като едно от големите предимства на ПСЖ. Според него постоянната смяна на позициите между тримата футболисти в предни позиции затруднява противниковите защити и позволява на играчите на парижани да използват максимално качествата си.

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#ФК Пари Сен Жермен #Луис Енрике #Феран Торес

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