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ФИФА наложи две трансферни забрани на Ботев Враца

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Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
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Санкциите са за по три трансферни прозореца, като врачани няма да могат да картотекират нови футболисти до уреждането на казусите

ФИФА наложи две трансферни забрани на Ботев Враца
Снимка: Startphoto.bg
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Ботев Враца е получил две забрани от ФИФА за картотекиране на нови футболисти. Всяка от санкциите е за срок от три трансферни прозореца и поставя клуба в затруднена ситуация в началото на новия сезон.

Първата забрана е наложена на 24 август, а втората е в сила от 3 септември. Така врачани към момента нямат право да регистрират нови попълнения.

Причините за санкциите не са обявени официално. Според информацията най-вероятно става въпрос за неизплатени задължения към бивши футболисти или треньори на клуба.

При подобни казуси забраната може да бъде вдигната, след като съответните финансови задължения бъдат уредени. До разрешаването на случаите обаче Ботев Враца няма да може да картотекира новопривлечени играчи.

Новината идва на фона на трудното начало на сезона за отбора на Тодор Симов. Врачани са спечелили четири точки до момента и ще трябва да подобрят представянето си, докато ръководството работи по разрешаването на проблемите извън терена.



#Световна футболна централа (ФИФА) #ПФК Ботев Враца

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