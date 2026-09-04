ФИФА обвини УЕФА в "очерняща кампания“ срещу Джани Инфантино

Спорът между ФИФА и УЕФА около предложението за промяна в управлението на търговските права на световните първенства се изостри. Международната футболна федерация обвини европейската централа, че води "очерняща кампания“ срещу организацията и нейния президент Джани Инфантино.

Конфликтът е свързан с вече оттегленото предложение за създаване на FIFA Forward Enterprise - юридическо лице, което трябваше да притежава търговски права, свързани със световните първенства при мъжете и жените.

Миналата седмица УЕФА е подала заявление в окръжен съд в Ню Йорк, с което иска разрешение да получи свидетелски показания и документи от базирани в САЩ компании. Намерението е събраните материали да могат да бъдат използвани при евентуални наказателни производства в Швейцария.

ФИФА реагира остро на предприетите действия и в свое съдебно заявление определи документите на европейската централа като част от кампания срещу ръководството на световния футбол.

"Въпреки оформянето като правни документи, това са малко повече от прессъобщения в допълнителна подкрепа на кампанията на УЕФА за очерняне срещу ФИФА и нейното ръководство“, се посочва в позицията на Международната федерация.

УЕФА вече обяви, че обмисля възможността за наказателно производство срещу Инфантино и други представители на ФИФА във връзка с проекта FIFA Forward Enterprise. Според европейската централа предложението е било разработено без достатъчно консултации с управленските органи на ФИФА и нейните 211 национални асоциации.

ФИФА от своя страна оспорва действията на УЕФА. В искане за намеса, внесено на 1 септември, световната централа настоява съдът да отложи решението си по заявлението на УЕФА или да позволи на ФИФА официално да се противопостави на искането.

От организацията твърдят още, че УЕФА се опитва да получи доказателства за предполагаеми бъдещи наказателни производства в Швейцария, които към момента не съществуват. ФИФА обвинява европейската централа и че още от самото начало е работила за провалянето на проекта.

Самото предложение в крайна сметка беше оттеглено на 31 юли, след като срещна сериозна съпротива от УЕФА и други регионални футболни организации. Спорът около него обаче продължава и вече се пренася на юридическо ниво.