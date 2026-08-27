УЕФА предприема съдебни действия срещу ФИФА и Инфантино

УЕФА предприема действия за започване на наказателно производство срещу ФИФА и нейния президент Джани Инфантино заради вече отменения план за продажба на дялове от световното първенство и други турнири на частни инвеститори.

Документи, с които BBC Sport разполага, показват, че европейската футболна централа е подала заявление за достъп до доказателства и документи, които да бъдат използвани в производство в Швейцария срещу Инфантино и ФИФА.

В заявлението се посочва:

„На 28 юли 2026 г., без да се консултира със Съвета на ФИФА, УЕФА, останалите конфедерации или която и да е от 211-те национални асоциации членки на ФИФА, Инфантино, който твърди, че действа от името на ФИФА, публично обяви план за прехвърляне на търговските права на мъжките и женските световни първенства и Световното клубно първенство към ново дъщерно дружество – FIFA Forward Enterprise (FFE).“

„Това съобщение на Инфантино беше публичното представяне на план, който той и малък кръг негови съмишленици са разработвали тайно в продължение на повече от година.“