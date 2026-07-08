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ФИФА остави в сила жълтия картон на Майкъл Олисе преди четвъртфинала с Мароко

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Национални отбори
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Френският национал остава застрашен от наказание и може да пропусне евентуален полуфинал при нов официален картон

ФИФА остави в сила жълтия картон на Майкъл Олисе преди четвъртфинала с Мароко
Снимка: AP Photo
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ФИФА отхвърли жалбата на националния отбор на Франция за отмяна на жълтия картон, показан на Майкъл Олисе при победата с 1:0 над Парагвай в осминафиналите на световното първенство по футбол.

Новината беше потвърдена от селекционера на "петлите“ Дидие Дешан на пресконференция преди четвъртфиналния сблъсък с Мароко.

"Нищо не се е променило по отношение на жълтия картон. Получихме уведомление от ФИФА тази сутрин“, заяви Дешан, цитиран от RMC Sport.

Така 24-годишният халф остава с висящо наказание. Ако получи нов жълт картон в четвъртфинала срещу Мароко, Олисе ще пропусне евентуалния полуфинал на Мондиал 2026.

Решението на ФИФА означава, че Франция ще трябва да подходи с повишено внимание към използването на един от най-креативните си футболисти в предстоящия елиминационен двубой.

#Майкъл Олисе #Мондиал 2026 #национален отбор на Франция по футбол

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