ФИФА остави в сила жълтия картон на Майкъл Олисе преди четвъртфинала с Мароко

ФИФА отхвърли жалбата на националния отбор на Франция за отмяна на жълтия картон, показан на Майкъл Олисе при победата с 1:0 над Парагвай в осминафиналите на световното първенство по футбол.

Новината беше потвърдена от селекционера на "петлите“ Дидие Дешан на пресконференция преди четвъртфиналния сблъсък с Мароко.

"Нищо не се е променило по отношение на жълтия картон. Получихме уведомление от ФИФА тази сутрин“, заяви Дешан, цитиран от RMC Sport.

Така 24-годишният халф остава с висящо наказание. Ако получи нов жълт картон в четвъртфинала срещу Мароко, Олисе ще пропусне евентуалния полуфинал на Мондиал 2026.

Решението на ФИФА означава, че Франция ще трябва да подходи с повишено внимание към използването на един от най-креативните си футболисти в предстоящия елиминационен двубой.