ФИФА подхвана Испания заради расистки скандирания, описани от Георги Кабаков

Световната футболна централа започна дисциплинарна процедура срещу Кралската испанска футболна федерация (RFEF) заради расистки прояви по време на приятелския мач срещу Египет (0:0), игран на 31 март.

Срещата, проведена на стадиона на Еспаньол, беше ръководена от българска съдийска бригада начело с Георги Кабаков, който е отразил инцидентите в официалния си доклад.

По време на двубоя от трибуните се чуха скандирания с дискриминационен характер, които предизвикаха сериозен международен отзвук и доведоха до намесата на ФИФА.

Случаят вече е предаден на Дисциплинарната комисия на централата, като евентуалните санкции варират от финансова глоба до задължителни послания срещу расизма по време на следващи срещи. На този етап не се очаква затваряне на стадиони.

От ФИФА отново подчертаха твърдата си позиция срещу расизма във футбола, като през последните години организацията засили мерките срещу подобни прояви и демонстрира нулева толерантност към дискриминацията.