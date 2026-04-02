Почина големият композитор Михаил Белчев
Съдийски анализатор от Испания поиска да отнемат правата на Георги Кабаков

Снимка: БТА
Георги Кабаков е подложен на сериозни критики след контролата между Испания и Египет в началото на седмицата. По време на сблъсъка избухнаха инциденти с ислямофобски характер и мнозина смятат, че главният съдия от България не се е намесил подобаващо.

Такова мнение изразява и съдийският анализатор Итуралде Гонсалес. Той постави под сериозно съмнение официалната версия на Испанската футболна федерация (RFEF) относно събитията от вторник вечер.

От федерацията се защитиха категорично, заявявайки, че са действали стриктно според установения протокол. Според тяхната позиция, съдийската бригада е била информирана в реално време, но главният арбитър - Георги Кабаков, е взел решение да изчака до почивката, за да отправи официално предупреждение.

За Итуралде Гонсалес тази информация е невярна още в самия си зародиш. Той е категоричен, че съдиите не са били информирани в реално време, тъй като първите расистки възгласи от трибуните са започнали още около десетата минута на срещата, а не непосредствено преди края на полувремето. В свое изказване за предаването „El Larguero“ по радио „Ser“, анализаторът изрази сериозни резерви към твърденията, че българският рефер Георги Кабаков е пренебрегнал ситуацията.

„Простете, че се съмнявам, че един съдия няма да спре мача и ще каже, че ще го обяви на почивката. Бих искал да знам какво точно е казала делегатката на испанския национален отбор на съдията. Поставям това под сериозно съмнение. Не мога да повярвам, съжалявам“, обясни Гонсалес.

Съдийският анализатор смята, че ситуацията е изключително сериозна. Ако версията на федерацията отговаря на истината – той споделя, че Кабаков не би могъл да продължи да ръководи мачове нито секунда повече“. Гонсалес определя случващото се като „много тежко“, тъй като RFEF директно насочва вината към главния арбитър на двубоя, твърдейки, че той умишлено е активирал протокола едва на почивката, а не по-рано.

„Това е толкова сериозно, че RFEF трябваше да излезе с комюнике, в което да заяви, че виновникът е съдията, защото не е приложил протокола. Не може да се стига дотам, че дори правителството да се намеси, а RFEF да действа, като звъни на своите журналисти. Това не е поведение на една сериозна федерация“, завършва коментара си Итуралде Гонсалес пред испанската медия.

