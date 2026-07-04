Филипинка свали от трона Ига Швьонтек на Уимбълдън

21-годишната представителка на Филипините Александра Еала отстрани миналогодишната шампионка и трета поставена Ига Швьонтек (Полша) в третия кръг на турнира по тенис от Големия шлем "Уимбълдън" при жените.

29-ата в схемата Еала, която до момента не бе достигала по-далеч от втория кръг в надпреварите от Шлема (на Откритото първенство на САЩ през 2025 година), победи Швьонтек със 7:6(9), 6:2. Срещата продължи два часа и 15 минути.

Полякинята поведе с 2:1 след пробив, но филипинката осъществи обрат до 3:2 и взе аванс от 5:3 в първия сет. Ига Швьонтек изравни за 5:5, но впоследствие пропусна два сетбола в тайбрека и отстъпи с 9:11 точки. Александра Еала започна отлично втория сет със серия от 4:0. Тя стигна до 5:2, отрази четири точки за пробив на Швьонтек и се възползва от третия си мачбол, за да надделее с 6:2.

В четвъртия кръг тя ще срещне 13-ата поставена италианка Джазмин Паолини, която преодоля Мария Сакари от Гърция с 6:1, 6:2 само за 67 минути игра.