Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена...
Чете се за: 04:07 мин.
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16...
Чете се за: 07:37 мин.
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на...
Чете се за: 07:30 мин.
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската...
Чете се за: 00:40 мин.
Правителството даде мандат на премиера за подписване на...
Чете се за: 04:47 мин.
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за...
Чете се за: 01:20 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
Чете се за: 01:30 мин.

Финал за Антоанета Костадинова и Адиел Илиева на турнир по спортна стрелба в Мюнхен

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Двете завършиха сред първите осем в стрелбата с пистолет.

Антоанета Костадинова
Много добро представяне записаха българските състезателки на пистолет при жените по време на силния международен турнир по спортна стрелба в Мюнхен.

Антонета Костадинова и Адиел Илиева се класираха за финала, след като завършиха сред първите осем в квалификацията. Костадинова постигна резултат от 576 точки, а Илиева – 575 точки.

Във финалната надпревара Антонета Костадинова зае четвърто място в крайното класиране, докато Адиел Илиева завърши на осма позиция.

Малко не достигна на Мирослава Минчева да намери място сред финалистките – тя приключи квалификацията с 14-и резултат от 573 точки.

При мъжете на пистолет Самуил Донков записа 576 точки и остава 24-и, а Кирил Киров – 26-и с 575 точки.

В дисциплината пушка Антон Ризов постигна резултат от 628.9 точки, а Георги Канев – 623.3 точки.

Утре българската делегация от състезатели и треньори отпътува към България.

