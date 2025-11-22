БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Фиорентина попречи на Ювентус да се изравни с Милан и Наполи

Спорт
"Виолетовите" направиха равенство с "бианконерите" в Серия А.

Фиорентина попречи на Ювентус да се изравни с Милан и Наполи
Фиорентина остана без победа от началото на сезона в италианското калчо, като този път се задоволи само с 1:1 на свой терен в 12-ия кръг срещу Ювентус. Домакините, както и Верона, са с по 6 точки на дъното и двата тима без успех. Юве, който увеличава актива си на 20 точки, е 6-и, но можеше да се изравни с Милан и Наполи при успех, които са над тях.

Филип Костич даде преднина на Ювентус в 8-ата допълнителна минута на първото полувреме, а в 48-ата Роландо Мандрагора изравни с мощен изстрел под гредата, получил подаване след дрибър от Мойзе Кен.

И двата клуба уволниха треньорите си този месец след мрачното начало на сезона. На пейката на Фиорентина Паоло Ваноли дебютира при равенство 2:2 с Дженоа и върна Моизе Кен, но все още липсваха Робин Гозенс, Тарик Лампти и Кристиан Куаме. Лучано Спалети пък водеше Юве след две равенства – със Спортинг (Лисабон) в Шампионската лига и с градския съперник ФК Торино.

В началото на срещата гостите първоначално получиха дузпа, изработена от Душан Влахович, но съдията в последствие промени мнението си след консултация с колегите си от стаята за видеопомощ (ВАР) и отсъди нарушение на сърбина срещу Пабло Мари.

Публиката на Фиорентина обаче явно не може да забрави, че Влахович е бил при тях. Ултрасите го засипаха с грозни, дискриминационни скандирания, които обаче се засилиха до степен, че съдията временно спря играта, докато се четеше изявление от диктора на стадиона.

В 25-ата минута Фиорентина можеше да излезе напред с мощния удар на Мойзе Кен, топката се отклони в крака на Тейн Коопмайнерс и се спря в долната част на страничната греда. Заради прекъсването, предизвикано от феновете, съдията даде дълго добавено време на първата част. Филип Костич с левия крак овладя топката след меле и я прати далечния долен ъгъл, стреляйки извън наказателното поле.

Додо напусна полувремето с мускулен проблем, а Фиорентина изравни резултата благодарение на страхотна игра на бившия халф на Ювентус Мандрагора, който овладя паса на Кен и с далечен, но силен и насомен удар, заби топката в горния ъгъл за 1:1.

Юве натисна повече в заключителните етапи, но това беше трета поредна патова ситуация за Спалети във всички състезания.

#Серия А 2025/26 #ФК Фиорентина #ФК Наполи

