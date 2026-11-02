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Флавио Коболи се отказа от Мастърса в Париж, участието му на Финалите на ATP остава под въпрос

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Спорт
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Шестият в световната ранглиста италианец продължава да изпитва физически проблеми, но все още има добри шансове да дебютира на заключителния турнир в Торино

Флавио Коболи се отказа от Мастърса в Париж, участието му на Финалите на ATP остава под въпрос
Снимка: БГНЕС
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Италианският тенисист Флавио Коболи обяви, че няма да участва на турнира от сериите ATP Masters 1000 в Париж заради продължаващ физически дискомфорт. Шестият в световната ранглиста съобщи решението си чрез публикация в социалните мрежи, след като не успя да проведе пълноценна тренировка.

"Наистина се надявах, че ще успея да играя. Днес, след медийните ангажименти, опитах да тренирам във фитнеса, но все още изпитвам дискомфорт и не искам да поемам рискове. Затова реших да се оттегля от турнира в Париж“, написа Коболи в Instagram.

Италианецът не скри разочарованието си, тъй като френската столица има специално значение за него след успешните му изяви през настоящия сезон.

"Това наистина боли. Този град ми донесе двете най-големи седмици в кариерата ми тази година и да играя отново тук щеше да означава много за мен. Сега най-важното е да се възстановя. Благодаря ви, че винаги сте до мен“, добави той.

Физическите проблеми на Коболи се появиха още през миналата седмица, когато той се отказа от двубоя си във втория кръг на турнира във Виена срещу сънародника си Матео Беретини.

Въпреки оттеглянето от Париж 24-годишният тенисист остава в борбата за дебютно участие на Финалите на ATP в Торино. Той заема шестото място в годишната ранглиста и има преднина от 466 точки пред деветия Рафаел Ходар, който към момента се намира на последната позиция, даваща право на участие.

Коболи прави един от най-силните сезони в кариерата си. През 2026 година той има баланс от 36 победи и 24 загуби, спечели титлата на турнира ATP 250 в Акапулко и достигна до първия си финал в турнир от Големия шлем на "Ролан Гарос“ през юни.

Сега основната задача пред италианеца е да се възстанови навреме, за да запази шансовете си за участие сред най-добрите осем тенисисти на сезона в Торино.

#Финалите на ATP в Торино #"Мастърс 1000" в Париж #Флавио Коболи

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