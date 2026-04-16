Фрайбург е първият полуфиналист в Лига Европа

Фрайбург победи Селта Виго с 3:1 в мач-реванш от четвъртфиналите на Лига Европа. Представителят на Бундеслигата спечели и първата среща с 3:0 и с общ резултат 6:1 продължава към полуфиналите.

През първото полувреме на стадион "Балаидос" във Виго гостите отправиха два точни удара и отбелязаха два гола. В 33-ата минута Игор Матанович получи подаване с глава от Йорди Макенго и откри резултата с шут от воле извън наказателното поле. Първоначално голът бе отменен заради засада на французина, но след намесата на ВАР попадението бе зачетено.

Шест минути по-късно Юито Сузуки удвои преднината на тима си. Японецът стреля от движение след подаване по земя в пеналтерията на Ян-Никлас Бесте.

След почивката възпитаниците на Юлиан Шустер продължиха да бележат. Юито Сузуки удвои головата си сметка, след подаване на Винченцо Грифо.

Германците можеха да направят победата си още по-изразителна, но Дери Шерхант стреля в лявата греда.

В края на срещата домакините показаха на какво са способни в преден план. Феран Жутгла засече с глава центриране от ъглов удар, но изстрелът му намери дясната греда.

В добавеното време на сблъсъка футболистите на Клаудио Хиралдес стигнаха до почетен гол. Уго Алварес изведе Вилиот Сведберг сам срещу вратаря и появилият се на почивката оформи крайния резултат.

На полуфиналите Фрайбург ще срещне победителя от четвъртфинала между Бетис и Брага.