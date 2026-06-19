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Фрактура извади Исмаел Коне от терените до края на годината

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Спорт
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Канадският национал е със счупване на крака след груб фаул срещу Катар и ще отсъства между четири и пет месеца

Фрактура извади Исмаел Коне от терените до края на годината
Снимка: AP Photo

Канадският национал Исмаел Коне ще бъде извън терените между четири и пет месеца, след като получи тежка контузия по време на мача срещу Катар от световното първенство по футбол през 2026 година.

24-годишният полузащитник е със счупване на крака и в момента се намира в болница, където предстои да бъде опериран. До него е майка му Сузан, която му оказва подкрепа в трудния момент.

Инцидентът се случи в 51-вата минута на двубоя, спечелен от Канада с категоричното 6:0. Катарският защитник Асим Мадибо извърши грубо нарушение срещу Коне, след което халфът бе изнесен от терена на носилка. Главният съдия Кристиан Гарай първоначално санкционира провинението с жълт картон, но впоследствие промени решението си и показа директен червен картон.

Контузията на Коне е сериозен удар за канадския тим в ключов момент от турнира. След първите си два мача домакините са лидери в група Б с четири точки и са в отлична позиция за класиране в елиминационната фаза.

В последния си двубой от груповата фаза Канада ще се изправи срещу Швейцария на 24 юни, докато Катар ще търси първа победа срещу Босна и Херцеговина.

#Исмаел Коне #Мондиал 2026

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