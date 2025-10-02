БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
1
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Българин е сред задържаните от хуманитарната флотилия за...
10:21, 02.10.2025
Чете се за: 03:50 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Фран Дрешър вече има своя звезда на Алеята на славата в Холивуд (СНИМКИ)
от
БНТ
A+
A-
10:53, 02.10.2025
Чете се за: 00:07 мин.
Галерия
Копирано в клипборда
Запази
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Актрисата Фран Дрешър позира до звездата си на Алеята на славата в Холивуд.
Снимки: БТА
Сподели
Копирано в клипборда
#звезда на Алея на славата
Последвайте ни
ТОП 24
1
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола...
3
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
4
Слънце за последно днес – идват дъжд, мокър сняг и силен вятър
5
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
6
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна...
Реклама
Най-четени
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Реклама
Още от: Галерия
Коледа във Венецуела: Президентът Мадуро обяви началото на ранните празненства (СНИМКИ)
Гофън шъдзан, традиция превърнала се в моден хит сред поколението Z (СНИМКИ)
16:04, 01.10.2025
Чете се за: 03:22 мин.
Посрещане на сребърните медалисти от световния шампионат по волейбол (ГАЛЕРИЯ)
18:09, 30.09.2025
Чете се за: 00:02 мин.
Хвърчила от Уейфан, провинция Шандун - Световната столица на хвърчилата (СНИМКИ)
13:57, 29.09.2025
Чете се за: 01:00 мин.
България на финал (ГАЛЕРИЯ)
13:53, 27.09.2025
Чете се за: 00:35 мин.
Нов музей на Фрида Кало отваря врати в Мексико (СНИМКИ)
08:48, 26.09.2025
Чете се за: 00:35 мин.
Реклама
Водещи новини
Българин е сред задържаните от хуманитарната флотилия за Газа
10:17, 02.10.2025
Чете се за: 03:50 мин.
По света
След смърт на жена на пътя: Жителите на Нови Искър на протест срещу преминаването на тирове през града
07:16, 02.10.2025
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце Делчев"
06:49, 02.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Първи сняг на Витоша
10:51, 02.10.2025
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Сняг заваля на "Петрохан"
09:04, 02.10.2025
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
НА ЖИВО: Законови промени за избор на шеф на ДАНС ще обсъждат...
06:34, 02.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Започва големият ремонт на "Топлофикация" в столичния...
06:29, 02.10.2025
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Теодора Духовникова за сериала на БНТ "Те, вълните":...
09:59, 02.10.2025
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ