Франция постигна комфортен успех в контролата с Колумбия

Франция победи Колумбия с 3:1 в контролна среща, играна на стадион "Нортуест" в Лендоувър, Мериленд. Дезире Дуе се отличи с две попадения.

"Петлите" откриха резултата в 29-ата минута. Дезире Дуе отправи изстрел от движение от вътрешността на наказателното поле. Топката се отклони от крака на Даниел Муньоз и влетя във вратата на Алваро Монтеро.

Възпитаниците на Дидие Дешан удвоиха преднината си 12 минути по-късно. Маркюз Тюрам засече с глава центриране в наказателното поле на Мане Аклиуш.

След почивката футболистите в синьо продължиха да бележат. Дезире Дуе удвои головата си сметка, като засече с едно докосване подаване по земя в пеналтерията на Маркюз Тюрам.

Футболистите на Нестор Лоренсо стигнаха до почетен гол в 77-ата минута. Резервата Хаминтон Леандро Кампас се разписа след извеждащ пас по земя в наказателното поле от Хеферсон Лерма.