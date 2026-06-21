Франсис Тиафо спечели американския финал в Хале

Франсис Тиафо се наложи над Тейлър Фриц с 6:4, 6:4 за по-малко от час и десет минути игра на изцяло американския финал на турнира на трева в Хале, Германия и спечели титлата. Така той заслужи 500 точки за ранглистата на АТР и 483 145 евро от наградния фонд на турнира.

Това е четвърта титла на сингъл в кариерата на 28-годишния Тиафо и е предпоставка за добро представяне на започващия след седмица трети турнир от Големия шлем Уимбълдън. Тиафо ще се завърне в Топ 20 на ранглистата от новата седмица. Двамата американци имат девет мача помежду си, като това бе едва втората победа на Франсис Тиафо, но тя му донесе титла.

Тиафо направи пробив в седмия гейм на първия сет, затвърди го за 5:3, а след това спечели частта с 6:4.

Във втората част той взе подаването на Фриц още на старта, а след това поведе с 2:0 на свой сервис. Тиафо успя да поддържа разликата и спечели мача. Той не даде възможност на Тейлър Фриц дори да достигне до една възможност за пробив при негов сервис и бе много по-добър на ретур, което се оказа решаващо за победата.