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Френският национал Люка Дин ще се завърне в ПСЖ

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Спорт
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Френският национал Люка Дин ще се завърне в ПСЖ
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Левият защитник Люка Дин ще подпише договор с Пари Сен Жермен след края на световното първенство по футбол, според информация на "Екип". Така той ще се завърне в ПСЖ, където е играл до 2019 година. Контрактът на Дин е за срок от 3 години.

В момента той е футболист на Астън Вила, но има откупна клауза за по-малко от 10 милиона евро, като френският шампион дори ще преговаря да я намали.

Той е смятан за идеална алтернитави на португалския национал Нуно Мендеш. 32-годишният Дин поднови договори си с английския клуб миналото лято, като направи отличен сезон, в който спечели с тима Лига Европа.

#Люка Дин #ПСЖ

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