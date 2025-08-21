Футболната легенда на ЦСКА и на България Аспарух Никодимов празнува 80-годишен юбилей

Легендата на ЦСКА и на националния отбор по футбол Аспарух Никодимов празнува 80-годишен юбилей.

Той е единственият българин, отбелязвал голове на олимпийски игри и на световни финали.

Паро е роден на 21 август 1945 г. в с. Богьовци. Юноша е на софийския Септември, с чиято фланелка пробива в мъжкия футбол. През 1964 г. преминава в ЦСКА, където се превръща в легенда. Полузащитникът изиграва 296 срещи и отбелязва 58 гола в „А“ група за „червените“. Печели 6 пъти шампионската титла и 5 пъти националната купа, достига и до полуфинал за Купата на европейските шампиони през 1967 г. През 1975 г. преминава в Сливен, където завършва кариерата си.

В периода 1963-1975 г. изиграва 25 мача и вкарва 8 гола за „А“ националния отбор. Участва на финалите на две световни първенства (1970 и 1974 г.), където записва 4 мача и 1 гол. Сребърен медалист от Олимпиадата в Мексико през 1968 г.

След края на състезателната си кариера става треньор на ЦСКА, с който между 1979 и 1983 г. постига едни от най-големите успехи в клубната история – печели четири последователни шампионски титли и Купата на България за 1983 г. В турнира за Купата на европейските шампиони ЦСКА отстранява действащите носители на трофея Ливърпул и Нотингам. Клубът достига полуфинал в турнира през сезон 1981/82.

По-късно Никодимов още два пъти е начело на ЦСКА, ръководи и Дунав (Русе), Велбъжд (Кюстендил), Берое (Стара Загора) и кипърския Омония (Никозия).

"Българският футболен съюз честити празника на Аспарух Никодимов и му желае крепко здраве и много професионални и лични успехи", написаха от футболната централа на официалния си сайт.

"Скъпи Паро, бъди здрав и продължавай да вдъхновяваш с пример, всеотдайност, мъжество и достойнство! Честит юбилей! Благодарим ти, великане!", гласи публикацията и на ПФК ЦСКА в социалните мрежи.










