Футболните национали на България до 19 г. загубиха от Хърватия в евроквалификация

Националният отбор на България до 19 загуби с 0:1 срещу домакина Хърватия във втория си двубой от квалификациите за Евро 2027. Точен за домакините беше Раулф Кумар в 84-та та минута. Срещата се игра на градския стадион в Крижевци.

Домакините получиха дузпа в 30-ата минута, но Тино Кусанович бе спрян Огнян Владимиров, който парира неговия изстрел.

В 84-ата минута Хърватия откри резултата. Ралф Кумар засече центриране от корнер в противниковата врата.

България загуби и първия си мач на хърватска земя, след като отстъпи на Англия с 1:4 и остава на последно място в групата. В последния си двубой, във вторник, България ще се изправи срещу Испания в Коториба. Първите три отбора продължават към втория кръг на Лига „А“, а четвъртият тим ще премине в Лига „Б“, което запазва шансовете му за класиране. Квалификациите завършват с трети кръг, в който победителите от седемте групи се класират за eвропейското първенство в Чехия.