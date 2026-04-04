Гаел Монфис преди последното си участие в Монте Карло: Ще се опитам да дам най-доброто от себе си

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
39-годишният французин, който ще започне прощалната си кампания в неделя срещу нидерланедца Талон Грийкспор, отличи мача си срещу Григор Димитров в Монте Карло, като един от незабравимите за него.

Преди последното си участие в тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло, Гаел Монфис не е напълно сигурен на какво ще бъде способен на 39 години, но знае, че е натрупал много прекрасни спомени. Французинът ще започне прощалната си кампания в неделя срещу нидерланедца Талон Грийкспор в първия кръг.

Запитан по различен начин ли гледа на участието си сега, Монфис отговори:

„Малко е странно, но всъщност се подготвям за това. От началото на годината се подготвям всяка седмица да играя за последен път на места, където винаги съм обичал да играя. За мен първият път тук беше през 2005 г. срещу Рафаел Надал (Монфис губи с 3:5, 3:6), така че е забавно да си помисля, че 21 години по-късно ще играя отново тук."

Кой е най-хубавият му спомен от Монако?

"Толкова много са. Веднъж играх срещу Вердаско и наистина ми хареса, защото това беше един от първите пъти, в които го победих, и изиграх страхотен мач (7:5, 6:4 през 2008 г.). Друг път (също през 2008 г.) се изправих срещу Карлович и не вкарах нито един ас през целия мач, така че беше пак много вълнуващо (7:6, 6:1). Победих и Роджър Федерер тук (6:4, 7:6 на осминафиналите на изданието през 2015 г.). Изиграх страхотен мач срещу Жо Вилфред Цонга на полуфиналите през 2016-а. Изиграх един от най-добрите си мачове и срещу Григор Димитров на четвъртфиналите (Монфис побеждава с 6:1, 6:3 през 2015 г.). Всъщност има много мачове, на които наистина се насладих, дори и когато съм бил победаждаван.

Монфис коментира по-специално и загубата от Надал на финала през 2016 г. в три сета:

"Да, финалът беше забавен. Мисля, че показах много добър тенис, въпреки, че загубих."

Французинът бе попитан и какво мисли за Стан Вавринка, който, подобно на него, играе в последния си сезон.

"Да завършим заедно е страхотно. Два различни пътя, две различни истории, две различни чувствителности, но в крайна сметка това е едно и също удоволствие, едно и също желание, така че за мен е невероятно все още да можем да тренираме заедно", коментира Монфис, който в миналогодишното издание загуби от Андрей Рубльов във втория кръг.

"Трябваше да си взема малко почивка и едва наскоро започнах да играя тенис отново. Всъщност не мога да кажа със сигурност, когато стъпя на корта ще знам как се чувствам. Ще се опитам да дам най-доброто от себе си, стига да мога, повярвайте ми, ще го направя", заяви 39-годишният френски тенисист.

Свързани статии:

Гаел Монфис: Когато обичаш нещо толкова много, няма добър момент да се сбогуваш с него
Гаел Монфис: Когато обичаш нещо толкова много, няма добър момент да се сбогуваш с него
На 39 години френският тенисист е благодарен за всичко, което е...
Чете се за: 06:25 мин.
#ATP Мастърс 1000 в Монте Карло 2026 #Гаел Монфис

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: ATP

Мариано Навоне заслужи първа титла в кариерата си
Мариано Навоне заслужи първа титла в кариерата си
Томи Пол срещу Роман Буручага във финала на турнира в Хюстън Томи Пол срещу Роман Буручага във финала на турнира в Хюстън
Чете се за: 01:12 мин.
Яник Синер: Би било страхотно да спечеля титла от Мастърс турнир на клей именно в Монте Карло Яник Синер: Би било страхотно да спечеля титла от Мастърс турнир на клей именно в Монте Карло
Чете се за: 02:32 мин.
Бен Шелтън напусна турнира на клей в Хюстън Бен Шелтън напусна турнира на клей в Хюстън
Чете се за: 02:45 мин.
Григор Димитров открива сезона на клей с двубой срещу аржентинец Григор Димитров открива сезона на клей с двубой срещу аржентинец
Чете се за: 02:02 мин.
Анди Мъри иска да работи с някой от младите таланти в тениса Анди Мъри иска да работи с някой от младите таланти в тениса
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
