Гаел Монфис преди последното си участие в Монте Карло: Ще се опитам да дам най-доброто от себе си

Преди последното си участие в тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло, Гаел Монфис не е напълно сигурен на какво ще бъде способен на 39 години, но знае, че е натрупал много прекрасни спомени. Французинът ще започне прощалната си кампания в неделя срещу нидерланедца Талон Грийкспор в първия кръг.

Запитан по различен начин ли гледа на участието си сега, Монфис отговори:

„Малко е странно, но всъщност се подготвям за това. От началото на годината се подготвям всяка седмица да играя за последен път на места, където винаги съм обичал да играя. За мен първият път тук беше през 2005 г. срещу Рафаел Надал (Монфис губи с 3:5, 3:6), така че е забавно да си помисля, че 21 години по-късно ще играя отново тук."

Кой е най-хубавият му спомен от Монако?

"Толкова много са. Веднъж играх срещу Вердаско и наистина ми хареса, защото това беше един от първите пъти, в които го победих, и изиграх страхотен мач (7:5, 6:4 през 2008 г.). Друг път (също през 2008 г.) се изправих срещу Карлович и не вкарах нито един ас през целия мач, така че беше пак много вълнуващо (7:6, 6:1). Победих и Роджър Федерер тук (6:4, 7:6 на осминафиналите на изданието през 2015 г.). Изиграх страхотен мач срещу Жо Вилфред Цонга на полуфиналите през 2016-а. Изиграх един от най-добрите си мачове и срещу Григор Димитров на четвъртфиналите (Монфис побеждава с 6:1, 6:3 през 2015 г.). Всъщност има много мачове, на които наистина се насладих, дори и когато съм бил победаждаван.

Монфис коментира по-специално и загубата от Надал на финала през 2016 г. в три сета:

"Да, финалът беше забавен. Мисля, че показах много добър тенис, въпреки, че загубих."

Французинът бе попитан и какво мисли за Стан Вавринка, който, подобно на него, играе в последния си сезон.

"Да завършим заедно е страхотно. Два различни пътя, две различни истории, две различни чувствителности, но в крайна сметка това е едно и също удоволствие, едно и също желание, така че за мен е невероятно все още да можем да тренираме заедно", коментира Монфис, който в миналогодишното издание загуби от Андрей Рубльов във втория кръг.

"Трябваше да си взема малко почивка и едва наскоро започнах да играя тенис отново. Всъщност не мога да кажа със сигурност, когато стъпя на корта ще знам как се чувствам. Ще се опитам да дам най-доброто от себе си, стига да мога, повярвайте ми, ще го направя", заяви 39-годишният френски тенисист.