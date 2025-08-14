БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в...
Чете се за: 01:00 мин.
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Галин Димов е изключително доволен от представянето на състезателите по кикбокс на Световните игри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

И тримата български кикбоксьори, които участвааха на форума в Китай стигнаха до отличия.

галин димов изключително доволен представянето състезателите кикбокс световните игри
Слушай новината

Националите по кикбокс Александра Георгиева, Димитър Стоянов и Борислав Радулов завоюваха първите медали за България от Световните игри в Китай.

21-годишната Александра Георгиева спечели сребърен медал в категория до 60 килограма в стил пойнт файтинг.

Сребърен медал спечели и Димитър Стоянов в стил К1 на ринг, в категория до 75килограма.

Преди това световният ни шампион Борислав Радулов спечели срещата за бронзовия медал в категория до 63 килограма, стил пойнт файтинг.

Президентът на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай Галин Димов е изключително доволен от представянето на нашите състезатели.

„За Борислав Радулов мога да кажа, че той трябваше да бъде на финала и никой не очакваше, че така ще се развият събитията в първият му двубой, който загуби само с една точка пасив. Това все пак са Световни игри и тук е елита в нашия спорт. В спора за бронзовото отличие, той показа, че е в пъти на по-високо ниво от съперника си и го победи с 10 точки разлика. При такава голяма разлика мача директно се спира и се обявява победителят", коментира Димов.

"За съжаление Димитър Стоянов даде реванш на израелския състезател, независимо, че се раздаде на сто процента във финала. Този път съперникът му беше по-подготвен. На Александра Георгиева мога да кажа едно огромно „Браво“. С такава съперничка, която е №1 в ранглистата и е безспорна световна и европейска шампионка да загубиш с една точка и то дадена в последната секунда на срещата преди края на мача не е коректно, но въпреки това 15:13 е резултат, който показа, че Александра се справи максимално добре на финала. Тя е много млада и аз вярвам, че в следващите години ще има огромен успех на татамито при жените“, заяви президентът на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай.

Свързани статии:

Димитър Стоянов взе среброто във финала в стил К1 на турнира по кикбокс на Световните спортни игри в Китай
Димитър Стоянов взе среброто във финала в стил К1 на турнира по кикбокс на Световните спортни игри в Китай
И тримата участващи в състезанията български кикбоксьори стигнаха...
Чете се за: 01:10 мин.
Александра Георгиева спечели сребърен медал в кикбокса на Световните спортни игри
Александра Георгиева спечели сребърен медал в кикбокса на Световните спортни игри
Борислав Радулов спечели бронз в същата дисциплина при мъжете при...
Чете се за: 01:05 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
1
"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
2
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в Покровск
3
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в...
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
4
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
Европа, САЩ и НАТО с обща позиция: Без предаване на украински територии на Русия и участие на Киев в преговорите
5
Европа, САЩ и НАТО с обща позиция: Без предаване на украински...
ПСЖ демонстрира шампионски манталитет по пътя към първа Суперкупа на УЕФА
6
ПСЖ демонстрира шампионски манталитет по пътя към първа Суперкупа...

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
3
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Бойни спортове

Димитър Стоянов взе среброто във финала в стил К1 на турнира по кикбокс на Световните спортни игри в Китай
Димитър Стоянов взе среброто във финала в стил К1 на турнира по кикбокс на Световните спортни игри в Китай
Александра Георгиева спечели сребърен медал в кикбокса на Световните спортни игри Александра Георгиева спечели сребърен медал в кикбокса на Световните спортни игри
Чете се за: 01:05 мин.
Борислав Радулов донесе първи медал на България от Световните спортни игри Борислав Радулов донесе първи медал на България от Световните спортни игри
Чете се за: 01:15 мин.
Националите по кикбокс Александра Георгиева и Димитър Стоянов ще спорят за златните отличия на Световните игри Националите по кикбокс Александра Георгиева и Димитър Стоянов ще спорят за златните отличия на Световните игри
Чете се за: 01:22 мин.
Националите ни по кикбокс се класираха за полуфиналите на Световните игри в Чънду Националите ни по кикбокс се класираха за полуфиналите на Световните игри в Чънду
Чете се за: 01:10 мин.
Трима кикбоксьори ще представляват България на Световните игри в Китай Трима кикбоксьори ще представляват България на Световните игри в Китай
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в Слънчев бряг
18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в Слънчев бряг
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Проблемът с водата в Плевен: Окончателното решение ще се забави поне с година Проблемът с водата в Плевен: Окончателното решение ще се забави поне с година
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
До края на годината България ще разполага с пет въздушни линейки До края на годината България ще разполага с пет въздушни линейки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп-Путин: Подробности за разговорите и финални...
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Шест държави от ЕС помагат на България в гасенето на пожарите
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ