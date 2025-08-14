БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Стоянов взе среброто във финала в стил К1 на турнира по кикбокс на Световните спортни игри в Китай

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

И тримата участващи в състезанията български кикбоксьори стигнаха до отличия.

Димитър Стоянов взе среброто във финала в стил К1 на турнира по кикбокс на Световните спортни игри в Китай
Слушай новината

Димитър Стоянов загуби финала в стил К1 на турнира по кикбокс в категория до 75 килограма на Световните спортни игри в Чънду (Китай).

25-годишният Стоянов остана със сребърното отличие след поражение от израелеца Осаид Джодах с 0:3 съдийски гласа.

Тримата участващи в състезанията български кикбоксьори стигнаха до отличия, като по-рано днес световният шампион от Анталия 2019 Борислав Радулов спечели бронз в стила пойнт файтинг при 63-килограмовите, а Александра Георгиева заслужи сребро в категория до 60 килограма на същата дисциплина.

Стоянов, Георгиева и Радулов донесоха и първите отличия за България на форума, в които са включени 34 спорта, които не попадат в програмата на лятната Олимпиада.

Последният златен медал за страната на Световни игри взе състезателката по художествена гимнастика Боряна Калейн, която триумфира на обръч в предишното издание в Бирмингам (САЩ) през 2022 година.

Свързани статии:

Александра Георгиева спечели сребърен медал в кикбокса на Световните спортни игри
Александра Георгиева спечели сребърен медал в кикбокса на Световните спортни игри
Борислав Радулов спечели бронз в същата дисциплина при мъжете при...
Чете се за: 01:05 мин.
#Димитър Стоянов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
2
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до...
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
3
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
4
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в Покровск
5
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в...
Пътят към еврозоната: Все повече хора одобряват приемането на еврото
6
Пътят към еврозоната: Все повече хора одобряват приемането на еврото

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
6
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...

Още от: Бойни спортове

Александра Георгиева спечели сребърен медал в кикбокса на Световните спортни игри
Александра Георгиева спечели сребърен медал в кикбокса на Световните спортни игри
Борислав Радулов донесе първи медал на България от Световните спортни игри Борислав Радулов донесе първи медал на България от Световните спортни игри
Чете се за: 01:15 мин.
Националите по кикбокс Александра Георгиева и Димитър Стоянов ще спорят за златните отличия на Световните игри Националите по кикбокс Александра Георгиева и Димитър Стоянов ще спорят за златните отличия на Световните игри
Чете се за: 01:22 мин.
Националите ни по кикбокс се класираха за полуфиналите на Световните игри в Чънду Националите ни по кикбокс се класираха за полуфиналите на Световните игри в Чънду
Чете се за: 01:10 мин.
Трима кикбоксьори ще представляват България на Световните игри в Китай Трима кикбоксьори ще представляват България на Световните игри в Китай
Чете се за: 00:52 мин.
Конър МакГрегър: България е като мой дом Конър МакГрегър: България е като мой дом
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици
Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
До края на годината България ще разполага с пет въздушни линейки До края на годината България ще разполага с пет въздушни линейки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Шест държави от ЕС помагат на България в гасенето на пожарите Шест държави от ЕС помагат на България в гасенето на пожарите
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
След влизането в еврозоната: Взимаме до 1000 лева на момента, а над...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Ще бъде ли решен проблемът с безводието в Плевен?
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Часът на срещата между Тръмп и Путин вече е ясен
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Гърция в плен на унищожителни горски пожари (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ