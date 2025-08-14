Димитър Стоянов взе среброто във финала в стил К1 на турнира по кикбокс на Световните спортни игри в Китай

Димитър Стоянов загуби финала в стил К1 на турнира по кикбокс в категория до 75 килограма на Световните спортни игри в Чънду (Китай).

25-годишният Стоянов остана със сребърното отличие след поражение от израелеца Осаид Джодах с 0:3 съдийски гласа.

Тримата участващи в състезанията български кикбоксьори стигнаха до отличия, като по-рано днес световният шампион от Анталия 2019 Борислав Радулов спечели бронз в стила пойнт файтинг при 63-килограмовите, а Александра Георгиева заслужи сребро в категория до 60 килограма на същата дисциплина.

Стоянов, Георгиева и Радулов донесоха и първите отличия за България на форума, в които са включени 34 спорта, които не попадат в програмата на лятната Олимпиада.

Последният златен медал за страната на Световни игри взе състезателката по художествена гимнастика Боряна Калейн, която триумфира на обръч в предишното издание в Бирмингам (САЩ) през 2022 година.