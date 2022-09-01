Галин Иванов и Кристиян Стоянов се завръщат в строя за Славия срещу Локомотив София

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи група от 18 футболисти за предстоящия домакински мач на "белите" срещу Локомотив София от деветия кръг на Първа лига. Двубоят е утре вечер от 20:30 часа на стадион "Александър Шаламанов" в София.

Най-старият столичен клуб ще може да разчита на полузащитниците Галин Иванов и Кристиян Стоянов срещу столичните "железничари". Двамата пропуснаха гостуването на Славия в Кърджали, където "белите" отстъпиха с 0:1 от състава на Александър Тунчев.

Групата на Славия:

Светослав Вуцов, Николай Кръстев, Ертан Томбак, Людовик Соарес, Eмил Виячки, Константин Чешмеджиев, Венцислав Керчев, Христо Попадийн, Кристиян Стоянов, Кемело Нгуена, Георги Вълчев, Ерол Дост, Галин Иванов, Иван Минчев, Тони Тасев, Кристиян Добрев, Ахмед Ахмедов, Мартин Сораков.

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