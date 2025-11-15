Гърция обърка сметките на Шотландия с домакински успех

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гърците запазиха преднината си, макар да допуснаха два гола и да който завършиха мача с човек по-малко.

Национален отбор по футбол на Гърция
Снимка: БТА
Слушай новината

Гърция победи Шотландия с 3:2 в мач от квалификациите за световното първенство през 202 6 г. в САЩ, Канада и Мексико. Островитяните изостанаха с 0:3, върнаха два гола, но не успяха да пречупят опонента, който завърши мача с човек по-малко.

Домакинският натиск на гърците на стадион "Георгиос Караискакис" в Пирея се отплати още в 7-ата минута, когато откриха резултата. Анастасиос Бакасетас даде аванс на тима си с удар от вътрешността на наказателното поле.

Гостите можеха да възобновят равенството преди почивката но Скот МакТоминей стреля в гредата.

След паузата възпитаниците на Иван Йованович удвоиха преднината си. Константинос Карецас стреля от движение след подаване в пеналтерията на резервата Андрюс Тете.

Константинос Кулиеракис също можеше да запише името си сред голмайсторите, но стреля в лявата греда.

Две минути по-късно Христос Цолис направи преднината класическа. Плътен шут на нападателя извън наказателното поле мина през ръкавиците на Крейг Гордън.

В ответната атака Бен Доук намали изоставането на тима си. Нападателят засече подаване във вратарското поле на Джон МакГин.

Футболистите на Стийв Кларк сториха всичко по силите си, за да се върнат в мача. Райън Кристи засече с глава центриране на Андрю Робъртсън.

В 84-ата минута футболистите в бяло останаха с човек по-малко на терена. Анастасиос Бакасетас получи втори жълт картон и бе изгонен след умишлен удар с лакът в корема на Люис Фъргюсън. Гостите обаче не се възползваха от численото си предимство.

Гърция остава на 3-ото място в класирането с актив от 6 точки. Шотландия заема втората позиция в подреждането с 10 пункта.

#Национален отбор на Гърция по футбол

