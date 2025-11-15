Бразилия се наложи над Сенегал в контрола

Бразилия победи Сенегал с 2:0 в приятелски мач игран на стадион "Емирейтс" в Лондон.

Футболистът на Челси Естевао откри резултата в 28-ата минута с удар от движение от вътрешността на наказателното поле.

В 35-ата минута дефанзивният халф Каземиро вкара втория гол за своя отбор след подаване от пряк свободен удар на Родриго.

Селекцията водена от Карло Анчелоти излиза срещу Тунис в следващата си проверка, която е предвидена за вторник, 18 ноември.