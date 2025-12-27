Кристиано Роналдо с нови два гола за Ал-Насър

Кристиано Роналдо отново беше в центъра на вниманието, след като отбеляза два гола при убедителната победа на Ал-Насър с 3:0 над Ал-Оходод. С този успех тимът влезе в историята като първия в саудитското първенство, започнал сезона с десет поредни победи.

Португалската звезда откри резултата в 31-ата минута с удар отблизо след изпълнение на ъглов удар, а в добавеното време на първата част демонстрира класа с ефектно попадение с пета. Така Роналдо увеличи актива си на 12 гола от началото на кампанията и оглавява голмайсторската листа, заедно със съотборника си Жоао Феликс. Именно Феликс оформи крайното 3:0 през второто полувреме.

С новите три точки Ал-Насър събра 30 и заема еднолично първото място, като вече има четири точки аванс пред Ал-Хилал. Тимът от Рияд подобри и досегашния рекорд за най-добър старт в историята на лигата, държан от Ал-Хилал през сезон 2018/2019.