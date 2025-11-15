БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Швейцария е все по-близо до Мондиала след успех над Швеция

Милен Костов
Спорт
Убедителна победа за играчите на Мурат Якин.

Снимка: БТА
Швейцария победи Швеция с 4:1 в мач от квалификациите за световното първенство през 202 6 г. в САЩ, Канада и Мексико. Швейцарците имат 3 точки преднина пред втория в групата Косово, като за двата отбора предстои директен сблъсък за първото място в класирането.

Домакините откриха резултата на "Стад дьо Жьонев" в Женева в 12-ата минута. Брийл Емболо стреля от движение след подаване по земя в наказателното поле на Дан Ндойе.

Гостите възобновиха равенството в 33-ата минута. Бенямин Нигрен изравни с удар от вътрешността на пеналтерията.

След час игра Гранит Джака върна преднината на тима си с гол от дузпа, отсъдена за нарушение на Виктор Йохансон срещу Брийл Емболо.

Четвърт час преди края на редовното време Дан Ндойе удвои аванса на тима си. Футболистът на Нотингам Форест проби в наказателното поле и се разписа с плътен шут.

В предпоследната 4-а минута от добавеното време резервата Йоан Манзамби подпечата успеха на тима си. Полузащитникът нахлу в пеналтерията и оформи крайния резултат с изстрел в близкия ъгъл.

Швейцария оглавява класирането в група В с актив от 13 точки. Швеция остава на последната 4-а позиция с 1 точка.

