Гард подсилва нападението на БК Берое

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Гардът Николай Иванов подписа с мъжкия баскетболен тим на Берое. Иванов за последно бе част от Миньор (Перник).

"Добре дошъл в зеленото семейство! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип", написаха от клуба при представянето на играча.

Николай Иванов е на 24 години и е юноша на Лукойл Академик. В кариерата си е играл за Академик София, Балкан Ботевград и Спартак Плевен. През миналия сезон той изигра 28 срещи за Миньор (Перни) и реализира средно по 6.0 точки.

Тази вечер мъжкият баскетболен Берое приема столичния Левски в среща от осми кръг на Националната баскетболна лига. Двубоят в зала "Стара Загора" започва в 19:00 часа.

До този момент Берое е с актив от 3 победи и 4 загуби, а Левски е с една победа и пет загуби.

